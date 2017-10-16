закрыть
16 октября 2017, понедельник, 17:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Статкевич проинформировал Мингорисполком о Марше рассерженных белорусов 2.0

7
  • 16.10.2017, 13:19
  • 7,329

Акция начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич уже проинформировал Мингорисполком о проведении Марша рассерженных белорусов 2.0. Об этом политик сообщил в «Фейсбуке»:

«Прислал в Мингорисполком письмо следующего содержания:

В соответствии с правом, гарантированным статьей 35 Конституции Республики Беларусь и подписанными нашей страной международными соглашениями, сообщаю о намерении Белорусского Национального Конгресса провести 21 октября Марша рассерженных белорусов 2.0. Начало мероприятия - в 14.00 на Октябрьской площади Минска.

В Беларуси отсутствует законно избранный парламент и, соответственно, легитимная процедура реализации конституционного права на свободу митингов и демонстраций. Поэтому, в соответствии с принятой в соседних странах практикой, сообщаю о нашем намерении провести 21 октября акцию за пять дней до ее начала.

Прежний опыт сообщений в Мингорисполком о планируемых мирных собраниях показал нежелание властей придерживаться законодательства и международных обязательств, взятых на себя нашей страной. Поэтому, предлагаю выполнить требования Конституции и обеспечить беспрепятственное и безопасное проведение массового мероприятия».


Мнение

Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч
Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям
Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»