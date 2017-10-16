Николай Статкевич проинформировал Мингорисполком о Марше рассерженных белорусов 2.0 7 16.10.2017, 13:19

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Акция начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич уже проинформировал Мингорисполком о проведении Марша рассерженных белорусов 2.0. Об этом политик сообщил в «Фейсбуке»:

«Прислал в Мингорисполком письмо следующего содержания:

В соответствии с правом, гарантированным статьей 35 Конституции Республики Беларусь и подписанными нашей страной международными соглашениями, сообщаю о намерении Белорусского Национального Конгресса провести 21 октября Марша рассерженных белорусов 2.0. Начало мероприятия - в 14.00 на Октябрьской площади Минска.

В Беларуси отсутствует законно избранный парламент и, соответственно, легитимная процедура реализации конституционного права на свободу митингов и демонстраций. Поэтому, в соответствии с принятой в соседних странах практикой, сообщаю о нашем намерении провести 21 октября акцию за пять дней до ее начала.

Прежний опыт сообщений в Мингорисполком о планируемых мирных собраниях показал нежелание властей придерживаться законодательства и международных обязательств, взятых на себя нашей страной. Поэтому, предлагаю выполнить требования Конституции и обеспечить беспрепятственное и безопасное проведение массового мероприятия».