Андрей Пионтковский: США намерены конфисковать триллион долларов у окружения Путина 1 16.10.2017, 16:05

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Андрей Пионтковский

Глава Кремля будет пытаться спасти ситуацию.

Владимир Путин пытается показать свое "миролюбие" в отношении Украины, чтобы спасти триллион долларов российских олигархов и чиновников, который намерены конфисковать США. При этом войска с Донбасса РФ вряд ли выведет при нынешнем главе Кремля, хотя его окружение и поймет, что это нужно делать. Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков недавно заявил, что в Кремле верят и надеются, что отношения РФ с Украиной будут нормальными. Что таким образом пытался донести Песков?

- Я думаю, что это разминка, легкий массаж общественного мнения, подготовка к анонсируемому, по словам того же Пескова, очень важному выступлению Путина на Валдайском форуме. Всегда прогнозировать этих ребят – довольно рискованное занятие, но я вижу эту игру.

На этом Валдайском форуме Путин сделает еще один мнимый как бы примирительный шаг по отношению к Западу в целом и к Украине. Это будет шаг такого же типа, как и заявление Путина месячной давности о возможности введения миротворческих сил ООН на территорию "Лугандонии" (оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, - прим.), против чего он категорически возражал раньше.

Дело в том, что Москва сейчас под очень серьезным дамокловым мечом. Это закон о санкциях в отношении российской олигархической верхушки, крайне неохотно подписанный Дональдом Трампом 2 августа. Особенно волнует Москву знаменитая секция 241 о персональных санкциях, о которых, кстати, ничего не говорят в российском МИДе. Это такое же табу, как и не употреблять фамилию Навальный.

По существу, это расширение акта Магнитского (принятый в США закон, в котором содержится перечень российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского, - "Апостроф") на всю российскую политическую верхушку. Закон требует представить Конгрессу США в течение 180 дней доклад обо всех активах российских чиновников и олигархов, а это, в общем, одни и те же люди – чиновники и олигархи одновременно. Стоимость этих активов – 1 триллион долларов. И обнародование активов будет означать применение к ним законов о борьбе с отмыванием средств, нажитых преступным путем. То есть это конфискация одного триллиона, награбленного российской элитой. Это серьезнейшая угроза, и Москва пытается ее предотвратить. Но пытается смешными мерами.

Вот первое – это было предложение о миротворческих силах. Что-то в этом направлении Путин предпримет в ближайшие дни.

- Действие закона начнется уже зимой 2018 года. Но не успеют ли российские олигархи к тому времени вывести свои активы из США?

- Это невозможно. Технически. Если бы у нас с вами были где-то там на счету 5 тысяч долларов, может, мы и могли бы вывести. А триллионные активы не выводятся. Тем более, большая часть активов – это вложения в недвижимость.

Кстати, смешная попытка вывести активы предпринималась, и я о ней писал. Это статья кремлевского человека [Владислава] Иноземцева. Он открыто предложил Соединенным Штатам выкупить всю эту собственность за тот же триллион долларов, после чего благодарные российские олигархи-руководители умерят свою политическую активность.

Ну, и 180 дней – это не обязательно, что будут ждать до февраля. Находясь здесь, в Вашингтоне, я знаю, что эта работа активно ведется. И, более того, очень интересный феномен – уже поползли ходоки.

И я думаю, что тактика американцев правильная. Они создали напряжение российской элите - и как раз в самый нужный момент, когда идет процесс выборов в России. Ведь выборы в России - это не мнимое голосование, которое состоится 18 марта 2018 года. Выборы идут сейчас – вот вся эта верхушка, эти 100 или больше фигурантов списков, они сейчас выбирают, кто будет их следующим паханом на 6 лет. И, конечно же, они задают себе вопрос. Ведь роль Путина была в том, чтобы он обеспечивал активы, а он, наоборот, – токсичен. Вот поэтому Путин и мечется. И наверняка он будет что-то отчаянно предлагать и на Валдайском форуме.

Но это просто обреченная игра Кремля при сегодняшнем настрое в США, при сегодняшнем представителе Соединенных Штатов по Украине Курте Волкере. Никакие жалкие предложения о добрых отношениях с Украиной не будут приняты.

- Тем не менее Волкер встречается с [помощником Путина Владиславом] Сурковым. Уже было две встречи и ожидается третья. Они как-то пытаются договориться по Украине. Для чего нужны встречи Волкера и Суркова?

- Уверяю вас, что Волкер ни о чем с Сурковым, кроме капитуляции и вывода войск с Донбасса, договариваться не собирается. До сегодняшнего дня заявления Волкера о российской агрессии и положении на Донбассе даже более категоричны, чем официальные заявления украинской власти. Только, может быть, законом об оккупированных территориях ("Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который принят в первом чтении, - прим.) украинское руководство с трудом успевает за формулировками Волкера в отношении того, что творится на Донбассе, да и в Крыму.

А все эти встречи – это была придумка Москвы. Это же [глава МИД РФ Сергей] Лавров навязывал Трампу – вот давайте двухсторонний канал, поскольку у нормандского формата ничего не получается. Тогда он, собственно, выдал свои планы – Москва хотела продать реальное прекращение огня в обмен на снижение санкций. Но на руку Украине сыграла полная неграмотность Трампа. Он же не разбирается ни в проблемах, ни в людях. Ему удачно предложили в Госдепартаменте Волкера, который до этого работал директором института Маккейна, и Трамп его назначил. Тот же [госсекретарь США] Рекс Тиллерсон очень далек от всего, кроме нефтяного бизнеса. А у Волкера совершенно жесточайшая позиция по Украине в отношении России. На Суркова Волкер смотрит, как на военного преступника, и ни о чем договариваться с ним не будет.

- В законе, принятие которого ожидается в ближайшее время, не все так четко и ясно, как хотелось бы. Кроме того, агрессию РФ Верховная Рада признала своим постановлением еще в 2015 году. Сейчас Россия называется агрессором на законодательном уровне. Не развяжет ли это Путину руки для того, чтобы начать полномасштабную военную операцию против Украины? Не только на Донбассе, но и на других участках украинско-российской границы?

- В таком случае уже через несколько часов после начала этой агрессии Украине будет предоставлено оборонительное летальное оружие, в частности противотанковые ракеты Javelin, которые сделают цену агрессии очень высокой.

Но это не самое страшное последствие для Москвы. США, не дожидаясь европейской реакции, пойдут на отключение российских банков от системы SWIFT и так далее.

Цена открытой агрессии будет очень велика для России. Кстати, было бы очень хорошо, если бы Украина приняла закон (по Донбассу – прим.) до выступления Путина на Валдайском форуме (который пройдет с 16 по 19 октября в Сочи). Уверяю вас, что даже в этом случае Путин будет строить из себя миролюбца.

А сейчас триллион долларов – это важнее, чем любые геополитические амбиции. Сейчас основная задача в Кремле – спасение триллиона долларов.

- А может ли Кремль ради спасения своих активов пойти на такой шаг, как отказ и от Крыма? Или же крымский вопрос не будет подниматься?

- При живом политически Путине – конечно, нет. Обратите внимание, Волкер сделал достаточно жесткие заявления и по Крыму.

Я думаю, что при живом Путине даже уход с Донбасса, что является требованием-минимум американцев, вряд ли осуществим. Так что вопрос очень обострится.

Тут прослеживается такая последовательность событий. Шаг первый – Путин сделал первое миролюбивое предложение о миротворцах, но ничего из этого не вышло. Далее он сделает второе – из этого тоже ничего не выйдет. И окружающие его пацаны поймут, что для того, чтобы спасти триллион, нужно как минимум уйти с Донбасса. Тогда, может быть, формально на некоторое время (на Западе, - "Апостроф") закроют глаза на Крым, но никогда юридически не признав эту аннексию. В таком случае, может быть, Соединенные Штаты формально не будут форсировать конфискацию триллиона. Но с Путиным это невозможно, для Путина это политическая смерть. Он будет пытаться выскочить из петли меньшей ценой. И эту цену, которую он готов заплатить, мы узнаем через пару дней на его выступлении в Сочи.

- Президент Чехии на заседании ПАСЕ недавно заявил, что Украине нужно забыть о Крыме, что аннексия полуострова – это уже якобы свершившийся факт, а Украине потерю можно "компенсировать". Как вы думаете, кому подыгрывает Милош Земан?

- Это маргинал и алкоголик, который никакой реальной властью в Чехии не обладает. Вы же видите, какая волна выступлений в Чехии, в общем, повторяющих одно и то же: украинцы, знайте, что Чехия - это не Земан. Он, как говорится, на поводке у Путина. Это абсолютно разложившийся алкоголик, к счастью, не обладающий никакой реальной властью.

Более серьезный противник Украины – это венгерский премьер Орбан, который действительно обладает серьезной властью в стране. Он тоже пляшет под дудку Путина. Вот он и разыгрывает сейчас карту с законом о языках (имеется в виду украинский закон об образовании, ставший скандальным из-за языкового вопроса и реакции на него ряда соседей Украины, - прим.). А о Земане просто забудьте.

- К слову, в Венгрии уже ходят неформальные разговоры, мол, давайте себе заберем часть Закарпатья. Это тоже один из сценариев Кремля?

- Абсолютно. Орбан полностью зависим от Кремля. По заслуживающим доверия сведениям, он был завербован Кремлем лет 20 назад. Он получал большие деньги от бизнесмена Могилевича (Семена Могилевича, которого многие называют одним из основных главарей "русской мафии", - "Апостроф"), хорошо известного в Украине.

- Сейчас на Донбассе наблюдается относительное затишье. Но, вместе с тем, РФ накопила достаточно много войск возле других участков украинской границы - в районе Харьковской и Сумской областей. Как вы думаете, такие силы могут нести угрозу Украине или это, чтобы попугать?

- В основном, это эскалация шантажа и запугивания, направленная не столько на Украину, сколько на Запад. "Вот давайте соглашаться, иначе я могу ого-го. Держите меня за руки, иначе я и ядерной слюной могу плюнуть". Это шантаж.

Но, с другой стороны, Путин загнан в угол, и я не исключаю, что он может пойти на эскалацию. Но, как мы уже обсудили, она ему ничего не принесет. Более разумные люди успеют его схватить за руки.

Конечно же, агрессия не исключена, но я думаю, что до Киева он не дойдет.