Илон Маск: Наш корабль сядет на Марс при любых обстоятельствах 16.10.2017, 16:16

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Илон Маск

Отказ части двигателей — не помеха для корабля Маска.

Илон Маск предложил пользователям Reddit задать вопросы о его космических проектах. Futurism собрал несколько самых интересных ответов, пишет сайт hightech.fm.

Самый высокий рейтинг набрал вопрос о том, почему Маск решил уменьшить ракету для полета на Марс. Напомним, что уменьшение коснется, как размеров, так и ее мощности: ракета будет диаметром 9, а не 12 метров и оснащена 21, а не 42 двигателями. Маск объяснил, что мощность ракеты была снижена почти в два раза из-за того, что уменьшение размера нелинейно влияет на требуемую тягу двигателей. С новой массой уже не нужно будет столько двигателей, но тем не менее , идея об их большом количестве по-прежнему доминирует. Маск считает, что его корабль сможет сесть на Марс даже при наихудшем сценарии, потому что из большого числа двигателей несколько все-равно останутся в рабочем состоянии.

Глава SpaceX рассказал и некоторые подробности о возвращении марсианского корабля на Землю. Он не будет зависать в воздухе перед посадкой, скорее это будет запуск, воспроизведенный в обратном направлении. Пользователи спросили, как Маск собирается охлаждать топливо, запасенное для посадки. По планам, оно будет храниться в резервуарах головной части корабля. Пользователи предположили, что оно нагреется. Маск сообщил, что, возможно, будут добавлены специальные криовентиляторы. Топливо будет изолировано от стенок корабля для предотвращения нагрева.

Маска спросили также о его отношении к 3D-печати в качестве инструмента при создании космических аппаратов. Предприниматель ответил, что какие-то части двигателей, возможно, и будут напечатаны, но основной упор делается все таки на традиционные способы изготовления. Он объяснил это тем, что компания разработала новый сплав, который будет использоваться для кислородного насоса. Он настолько прочный, что не горит при использовании, 3D-печать не позволяет изготавливать части из этого сплава.

Большая часть вопросов касалась жизни будущих колонистов на Марсе. Маск сказал, что когда на планету высадятся первые люди, там уже будет создана базовая инфраструктура для них. Колонисты даже смогут разместить посты в Facebook о своей высадке на Марсе, пошутил он. Для освоения Красной планеты потребуется участие многих компаний и миллионов людей, и он призвал их к этому. В частности, отвечая на вопрос о связи между Марсом и Землей, Илон Маск предложил запустить дополнительные спутники, правда, не назвал адресатов своего предложения.

Когда его спросили о прогрессе в космических исследованиях, который мы увидим в ближайшие пять лет, Илон Маск сказал, что начнутся тестовые полеты полномасштабного марсианского корабля на небольшую высоту — несколько сотен километров. Ракета сможет вывозить небольшие грузы на орбиту Земли, то есть тесты будут совмещаться с практическим использованием новой ракеты-носителя. Напомним, согласно плану Маска, один корабль сможет доставить на Марс 100 человек, но со временем получится перевезти и 200 пассажиров за раз. Перелет займет от 80 до 150 дней. В дальнейшем этот срок удастся свести к одному месяцу.