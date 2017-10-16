В Сморгони молодой офицер покончил с собой 12 16.10.2017, 16:23

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(Обновлено) Военнослужащий недавно закончил Институт пограничной службы.

Как стало известно nn.by, три недели назад, в конце сентября, в Сморгони застрелился молодой лейтенант-пограничник.

По информации журналистов, парню было 22 года, он был так называемым «тыловиком», начальником вещевой службы одной из застав — совсем недавно окончил Гродненский университет в интересах Пограничного комитета.

В день трагедии молодой лейтенант находился в учебном центре Института пограничной службы. Зашел за здание и выстрелил себе в голову.

Причины пока не ясны.

Подобный случай произошел в Сморгони в январе 2015 года. Младший офицер учебного центра Института пограничной службы покончил жизнь самоубийством. На месте происшествия была найдена предсмертная записка с указанием бытовых причин поступка.