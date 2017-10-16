Жена прапорщика из Печей: Мой муж относился к солдатам, как к своим детям 16.10.2017, 17:19

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Артур Вирбал

Анастасия Вирбал не знает, «как кредитка Александра Коржича оказалась у ее мужа».

Родные Артура Вирбала убеждены, что того хотят сделать единственным виноватым по делу смерти рядового Александра Коржича, передает «Радыё Свабода».

Прапорщика Артура Вирбала задержали 14 октября. Родные пока не знают, предъявлены ли ему обвинения и в чем его подозревают. «Мы ничего не знаем. Только то, что его задерживали на 72 часа. Теперь мой муж находится в СИЗО в Минске», — рассказывает Анастасия Вирбал. Она убеждена, что ее мужа и двух задержанных сержантов хотят сделать в деле Коржича крайними.

«Вы сами понимаете, какого-то полковника не посадят. Они все хотят выйти (из этой истории) чистенькими. Я знаю своего мужа, я жила с ним. Он про своих солдат говорил, что это его дети. Что он за них горой стоял, защищал всегда», — говорит Анастасия. По ее словам, она настроена решительно. «Артур не мог сделать того, в чем его сейчас обвиняют. Если понадобится, я всем докажу, что он невиновен», — говорит она.

Родные Артура Вирбала намерены нанимать адвоката. Также Анастасия хочет заблокировать страницу мужа «ВКонтакте». «Люди вбили себе в голову, что мой муж и задержанные сержанты во всем виноваты, пишут сейчас, обвиняют его. Я обратилась в техподдержку социальной сети, хочу заблокировать страницу мужа. Или хотя бы чтобы дали мне пароли, чтобы я могла контролировать страницу. Эту грязь очень неприятно читать», — говорит Анастасия.

По ее словам, муж дома о работе не разговаривал. На все вопросы отвечал, что все хорошо, подробностей не раскрывал.

«Если честно, я ничего не знаю о найденной у мужа пластиковую карточке Коржича. Понимаете, я его жена, я буду защищать Артура от всего, что сейчас пишут в интернете. Он не такой. Артур другой», — говорит Анастасия.