Как белорусы дают взятку 17 16.10.2017, 17:36

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Несколько историй о взятках врачам, милиционерам, работникам детского сада.

Теперь не к каждому кабинету врача подойдешь с пакетиком — на двери может висеть предупреждение о видеонаблюдении. Однако большинство умеет сделать так, чтобы это не изящное преступление обрело изящные формы. Сайт the-village.me собрал несколько занятных коррупционных историй, не лишенных фантазии, но лишенных уголовных дел и спросили у их участников: «Взятка — это хорошо или плохо?».

«Взятка — это обычные рыночные отношения»

Рассказывает Вячеслав, город Могилев:

- Дело было в 2015 году. Так получилось, что после крупной сделки в Минске у меня оказалось в сумке около 15 «лишних» миллионов белорусских рублей. Поезд домой был поздно вечером, поэтому мой приятель предложил опрокинуть за встречу и поговорить по душам в ближайшем сквере. Друга видеть был рад, деньги есть, конечно же, согласился, не думая о последствиях. В кафе не хотелось, погода стояла хорошая. Взяли в ближайшем магазине водочку, закусочку и пошли в тот самый сквер около Генпрокуратуры. Хочу отметить, что свободную лавочку нашли в самом конце сквера, остальные были заняты пьющей молодежью неопрятного вида. Открыли бутылку, выпили, закусили. Через некоторое время в нашу сторону двигается милицейская машина. Бутылку сразу выкинул в мусорку около лавочки, но это не помогло. Милиционеры уже шли к нам. Попросили предъявить документы и проехать в ОВД. В отделении показали видеозапись, на которой можно рассмотреть, как мы распиваем водку. Оказалось, что в этом скверике имеются скрытые камеры наблюдения.

После просмотра видеозаписей сотрудники милиции сказали, что необходимо ехать на место преступления, где снова нужно будет предъявить документы. Уже в машине нам с товарищем намекнули: если перед предъявлением документов мы положим в паспорт 40 рублей (нынешними деньгами), то вопрос будет снят и никакого протокола и административной ответственности нам не светит. Приехали на место, в паспорт вложил деньги, они оттуда их дернули, паспорт отдали. За дополнительные 10 рублей предложили показать лавочку, которая камерами наблюдения не просматривается и что на ней мы можем продолжить отмечать встречу давних друзей. В итоге мы еще раз сходили в магазин, и до поезда нас никто не потревожил.

Забавно то, что через несколько дней после инцидента в сквере, я встретил одного из милиционеров на Каменной Горке. Он шел из магазина с бутылкой виски и узнал меня. Эту бутылку мы с ним распили на лавочке около подъезда ближайшего дома, он рассказывал о том, как в тот самый вечер увидел свою жену с любовником. Может быть, это карма.

Ко взяткам я отношусь нормально. Если бы не взятка, мы попали бы на более крупную сумму и заработали административку, а ни мне, ни моему товарищу это не нужно. Периодически сталкивался со взятками ГАИ, самый последний раз — две недели назад. Дело в том, что в силу занятости и постоянной работы никак не могу дойти до автошколы. Но машину вожу аккуратно, знаю все правила дорожного движения и никогда не сажусь пьяным за руль. Уже более десяти лет управляю авто без водительских прав. Были случаи, когда ГАИ останавливали и за взятку около 100 белорусских рублей отпускали. Жена даже шутит, что легче уже купить права. Думаю, что и займусь этим в ближайшее время. Считаю, что во взятках милиционерам, гаишникам, врачам — нет ничего плохого. Обычно ты сам косячишь и договариваешься с человеком на условиях, чтобы тебе не было хуже. А это уже обычные рыночные отношения. Вопрос только в цене.

«Когда на пресс-конференции компания вручает журналисту пакет с блокнотом и ручкой — это взятка или нет?»

Рассказывает Тамара, город Минск:

- Когда я вошла в сознательный возраст, отец стал передавать мне свою жизненную мудрость. В том числе он рассказывал, как правильно давать взятки. Необязательно деньгами, можно и «натурой»: конфетами, букетами, банкой краски и прочим барахлом. Но так как я росла довольно застенчивым ребенком, то первый случай всучить взятку мне представился довольно поздно, лет в 17. Тогда я готовилась к поступлению на журфак, и семья решила, что мне нужен опыт работы по профилю. Чтобы, «если что», за потенциальное заочное не платить. В итоге меня устроили кем-то вроде машинистки в редакцию соседней районной газеты. А взамен я, краснея и бледнея, вручила редактору продуктовый набор в полиэтиленовом пакете. Помню, как она говорила: «Ну что вы, что вы, не стоит», но при этом активно тянула подарок к себе.

Потом я столкнулась с заведующими общежитий. Они не требуют денег, но если ты хочешь комнату получше и соседей поприличней, то не скупись и принеси условной Марье Ивановне коробку конфет или ведро домашней клубники. Конечно, это не всегда работает, но попробовать стоит. В крайнем случае можно завести знакомство с руководителем жилищного фонда и попросить его об услуге напрямую, через голову заведующей. Проверено на практике. Вообще, мне кажется, что «взятка» — понятие весьма растяжимое. Например, когда на пресс-конференции компания вручает журналисту пакетик с блокнотом и ручкой — это взятка или нет? А если ученик дарит букет учителю? Помню, я однажды опрашивала чиновников, что они сами считают взяткой, и многие отвечали: «Все, что дороже сувенирной ручки». Так что не могу дать четкий ответ, что понимать под этим словом.

Но лично я против взяток. Гораздо лучше, на мой взгляд, если все начнут выполнять свою работу хорошо и без коробки конфет или долларов в конверте.

«На нашу долю выпала участь купить видеодвойку»

Рассказывает Андрей, город Минск:

- Я учился в техническом вузе Беларуси. Был у нас преподаватель, который перед экзаменом или зачетом предлагал у него что-нибудь купить. Забавно то, что любая вещь у него была по одной стоимости — 50 долларов. А продавал он не что-то нужное, а всякий хлам. Под хламом имею ввиду видеомагнитофоны, кассетники «Минск», металлические агрегаты родом из советского автопрома. Был случай, что другим группам пришлось у него приобретать бензобак от «Волги» и засохшую строительную краску. На нашу же долю выпала участь купить видеодвойку все по той же прекрасной цене — 50 долларов США. На дворе был, кажется, 2009-й или 2008 год. Скинулись мы всей группой по 2 бакса и купили у него эту «очень полезную» вещь. Как только забрали из его квартиры — тут же вынесли на мусорку. Но зачет — да, вся группа получила тогда автоматом. Ко взятке отношусь негативно. Взятка — это уголовное преступление как для дающего, так и для берущего.

«В белорусской медицине без этого не обойтись»

Рассказывает Александра, город Молодечно:

- Полгода назад у меня случились проблемы со здоровьем и я стала спрашивать по знакомым, к какому врачу можно съездить так, чтобы это было результативно. Очень скоро меня направили к одному из светил бесплатной медицины. Так как запись осуществилась «через знакомых», я, как разумный человек, приехала с пакетом благодарности, который включал бутылку коньяка, коробку конфет и две палки сырокопченой колбасы. Приняли меня вовремя, взяли анализы и назначили число, когда стоит приехать снова. В назначенный день я приехала в гинекологию и стала ожидать. Мимо меня демонстративно побегала мой врач, всем видом показывая, что сейчас я в кабинет не попаду. Надо признаться, что в очереди творился ад. Много беременных девушек и женщин так и норовили «просто спросить». У меня же был особый статус — «ждун», не могла же я не беременная влезть и сказать, что у меня назначено. Но вот вышла врач и ткнула в меня пальцем.

Я зашла в кабинет, стала возле импровизированного дивана, где сидела еще одна девушка. В прошлый врач любезно предлагала присесть, но в этот раз такого не последовало, и спустя минут пять я уселась сама. Врач ушла осматривать сидящую рядом девушку, медсестра переключилась на меня: «Где твоя карта? Ты по беременности? Так ты ж не прописана тут? Что тогда тут делаешь? И как я тебя в журнале записать должна?». Я мягко попыталась объяснить, что врач знает от кого я и по какой причине. Более того, что в этом кабинете я не первый раз. Когда дело, наконец, дошло до меня, врач стала задавать вопросы: «Так, чем лечимся? Как самочувствие? Все так же? Ну ясно. Прием такого-то числа, всего доброго». И напоследок кинула фразу: «Знаете, в прошлый раз колбаска была очень вкусной, а коньяк — так себе. Думаю, что с бутылочкой «Мартини Бьянко» будет лучше». Так как вопрос здоровья стоял остро, на следующий приеме я снова была с «пакетом благодарности». Слава богу, что лечение окончилось благополучно. Ко взяткам я отношусь негативно, но считаю, что в белорусской медицине без этого никак не обойтись.

«Мне стыдно быть частью представления в этом цирке»

Рассказывает Никита, город Минск:

- Когда учился на втором курсе в университете, был у нас один предмет, по которому надо сдавать лабораторные работы. В конце семестра нас ждал экзамен. Предмет был не самым сложным, был абсолютно на всех лекциях, практиках и лабораторных. Но как-то раз, осенью, из-за праздников выпал день, и преподаватель сказал, что на пары идти не обязательно. Естественно, мы не пошли. Когда мы снова пришли на лабораторные занятия, нам сказали: мол, занятие было, а мы, такие нехорошие, не явились. Мы извинились, списали это на недопонимание, и нам сказали, что платить за пересдачу мы не должны, но саму работу сделать нужно. Как оказалось, тема была не из простых, но будучи человеком принципиальным, я взял стопку книг и методичек в библиотеке и стал погружаться в процесс той самой лабораторной работы. Там были определенные сложности с графиком, который мы не могли построить, так как не были на занятии.

Когда всей группой мы подошли к преподавателю с вопросом, он поставил нам отработку лабы, но намекнул, что на экзамен нужно купить калькуляторы за 200 000 (неденоминированных) белорусских рублей. Время к экзамену подходило, а он все чаще намекал про калькуляторы. Даже писал об этом в смс старосте. Потом до нас дошло — это цена входа на экзамен. Мы беспрекословно приобрели калькуляторы и экзамен в нашей группе сдали все. Не могу сказать, что эта история привнесла некий шарм в мой жизненный опыт, скорее, отвращение. Мне стыдно, что я был частью представления в этом цирке.

«В сфере образования легко манипулировать родителями»

Рассказывает Сергей, город Минск:

- Дело было год назад в кабинете заведующей одного из столичных детских садиков. Скажу сразу, это был самый обычный садик «советского» стиля. Так получилось, что мне и жене предложили высокооплачиваемую работу в одной известной конторе в Минске. Попросили приступить к работе немедленно. В своем родном городе мы стояли на очереди в садик. В Минске был вариант частного сада, но жена уговорила на государственный. Мол, во дворе нашего нового жилья есть садик, давай пожалеем ребенка, не будем возить к черту на кулички. Дело было в конце августа, поэтому вопрос с садиком стоял очень остро. Придя к заведующей с заявлением и нужными документами, начал объяснять ей жизненную ситуацию. Перед тем как пойти к заведующей, стоило еще зарегистрироваться в службе «одно окно» администрации нашего района. И там меня уверили, что в данном садике есть места и проблем, скорее всего, не будет.

Заведующая выслушала, заполнила нужные документы и сказала: «У нас группы все укомплектованы, и, возможно, ваш ребенок останется без спального места и шкафчика в раздевалке». Тут я понял, что дело пахнет жареным, сразу задал вопрос о том, как можно решить данную проблему. Мне был выдан список нужного. В него входило: горшок для цветов ИКЕА диаметром 24 см, обязательно коричневого цвета (слово «обязательно» было подчеркнуто два раза), 3 банки белой краски «Снежка» и 5 пластиковых ведер вместимостью 10 литров. После того как я принес все из списка, спальное место и шкафчик появились волшебным образом. Поинтересовался, зачем в садик горшок для цветов обязательно ИКЕА, на что заведующая с невозмутимым видом сказала, что все из списка для ее дачи, которая находится в 80 километрах от столицы. Было противно от происходящего, но жена уверила: времени возникать нет и вопрос касается комфорта ребенка. Через год перевели дочь в частный садик.

Ко взяткам отношусь негативно, но думаю, что в сфере образования легко манипулировать родителями, потому что они хотят комфорта для детей. Если опять будет стоять вопрос удобства моей дочери, не задумываясь пойду на этот шаг снова. Надеюсь, что этого не потребуется.