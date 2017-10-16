закрыть
16 октября 2017, понедельник, 21:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Каталония может стать независимой до Рождества

2
  • 16.10.2017, 18:17
  • 1,903

Регион может провозгласить независимость еще до 25 декабря.

Об этом заявил министр внутренних дел правительства Каталонии Жоаким Форн, сообщает 24news.com со ссылкой на агентство Europa Press.

В понедельник глава женералитета Карлес Пучдемон направил испанскому премьер-министру Мариано Рахою письмо, в котором предлагал начать переговоры по ситуации в Каталонии после референдума. В Мадриде назвали послание несостоятельным и не проясняющим, провозгласила ли Каталония независимость. Испанские власти требуют ответить на этот вопрос до четверга, угрожая в противном случае задействовать 155 статью конституции, предполагающую отзыв автономного статуса региона.

Форн сообщил, что письмо было составлено на прошлой неделе на встрече членов каталонского правительства. В связи с угрозой применения статьи 155 он предупредил, что парламент Каталонии «может отказаться от приостановки» провозглашения независимости, хотя власти верят в необходимость диалога.


Мнение

Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч
Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям
Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»