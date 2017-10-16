Каталония может стать независимой до Рождества 2 16.10.2017, 18:17

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Регион может провозгласить независимость еще до 25 декабря.

Об этом заявил министр внутренних дел правительства Каталонии Жоаким Форн, сообщает 24news.com со ссылкой на агентство Europa Press.

В понедельник глава женералитета Карлес Пучдемон направил испанскому премьер-министру Мариано Рахою письмо, в котором предлагал начать переговоры по ситуации в Каталонии после референдума. В Мадриде назвали послание несостоятельным и не проясняющим, провозгласила ли Каталония независимость. Испанские власти требуют ответить на этот вопрос до четверга, угрожая в противном случае задействовать 155 статью конституции, предполагающую отзыв автономного статуса региона.

Форн сообщил, что письмо было составлено на прошлой неделе на встрече членов каталонского правительства. В связи с угрозой применения статьи 155 он предупредил, что парламент Каталонии «может отказаться от приостановки» провозглашения независимости, хотя власти верят в необходимость диалога.