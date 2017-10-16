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В iPhone 11 воплотят давнюю мечту Стива Джобса

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  • 16.10.2017, 20:55
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Стив Джобс

Следующая модель популярного телефона получит стилус.

Не успели еще фанаты «яблокофона» скопить деньги и купить новые модели iPhone 8 и iPhone X, как в западных СМИ появилась сенсационная информация о новой модели, пишет u-news.com.

Утверждается, что в новом флагмане от Apple появится «небольшой карандаш» для взаимодействия с экраном гаджета.

Новый продукт планируется запустить в 2019 году. Информаторы издания сомневаются в названии модели, это будет или iPhone 11 или iPhone 12. Стилус для телефона мечтал ввести еще Стив Джобс. «Кто хочет стилус?», - спросил он у аудитории еще в 2007 году, представляя первый айфон. Однако инициативу в этом направлении сумела перехватить компания Samsung, введя стилусы в свои модели Note. У Apple есть только стилусы для моделей планшетов, в частности iPad Pros, но он будет великоват для телефона и даже фаблета.

Среди других фантастических предположений о новом айфоне - улучшение системы беспроводной зарядки, возможная зарядка от солнечной батареи и даже от движений владельца телефона.


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