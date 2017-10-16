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Водитель украл директорский сейф в Минске и увез на такси в Жлобин

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  • 16.10.2017, 21:01
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Потратить деньги парень не успел.

По подозрению в краже сейфа с деньгами из столичного офиса задержан водитель этой фирмы, сообщает «Минск-Новости».

— В милицию обратился директор компании. Он сообщил, что, придя утром на работу, не обнаружил в офисе сейфа. Установлено, что накануне 23-летний водитель фирмы тайно сделал себе дубликат ключа от помещения. Проникнув ночью, достал сейф из шкафа, положил его в большую сумку для лодки, а затем на такси поехал домой в Жлобин, — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Уже в гараже молодой человек вскрыл замок сейфа, который позже утопил в реке, и достал деньги — 850 долларов США и 24 000 белорусских рублей. Потратить их не успел — в обед того же дня его задержали оперативники.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Кража») УК Республики Беларусь.


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