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Белорусские самбисты завоевали 15 медалей на молодежном первенстве мира

  • 16.10.2017, 22:43

В активе белорусской сборной 2 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.

Белорусские самбисты завоевали 15 наград на молодежном первенстве мира в сербском Нови-Саде, сообщает БелТА.

На высшую ступень пьедестала поднялись белорусские самбистки Мария Кондратьева (весовая категория — 80 кг), которая в финальном поединке оказалась сильнее болгарской спортсменки Илины Стояновой, и Карина Шут (72 кг), победившая в решающей схватке россиянку Валерию Бондаренко.

Для Карины Шут это третье молодежное первенство мира. Ранее она становилась бронзовым и серебряным призером. Также в ее коллекции есть золотая медаль чемпионата Европы по самбо 2014 года.

Кроме того, в активе белорусской сборной еще 6 серебряных и 7 бронзовых наград.


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