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Герцогиня Кембриджская станцевала с медвежонком

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  • 17.10.2017, 8:10
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Кейт Миддлтон после долгого перерыва появилась на публике.

Герцогиня Кембриджская приняла участие в благотворительном мероприятии. Это первый выход в свет супруги принца Уильяма после перерыва, вызванного плохим самочувствием из-за третьей беременности.

Как сообщает Reuters, Кейт, а также принцы Уильям и Гарри встретились с детьми из благотворительных организаций, которые поддерживает королевская семья. Мероприятие проходило на платформе лондонской станции Паддингтон.

Вместе с актерами из нового фильма про медвежонка Паддингтона, который должен выйти в ноябре, представители монаршего семейства пообщались с детьми, которые затем отправились в путешествие по английской сельской провинции.

О том, что Кейт ожидает третьего ребенка, пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила в начале сентября. Герцогиня, как и во время предыдущих беременностей, страдала от токсикоза, потому отменила все официальные выходы в свет. Из-за плохого самочувствия она даже не смогла проводить в школу своего первенца — принца Джорджа.


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