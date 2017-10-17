Китайцы имеют виды на Могилевскую область и лен 5 17.10.2017, 8:18

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Могилевскую область посетила китайская делегация компании SUMEC.

Партнеры приезжали в Могилевский регион с конкретными инвестиционными предложениями по выращиванию и переработке льна с последующей поставкой на рынок Китая. Гости посетили ряд предприятий льняной отрасли области. В перспективе данный инвестпроект может быть использован в качестве предварительного для расширения в Беларуси, сообщает mogilev-region.gov.by.

Корпорация SUMEC входит в топ-500 лучших промышленных компаний мира. Основное внимание уделяется таким направлениям, как торговля и обслуживание, производство и строительство, инвестиции.

Ведет продажу товаров широкого потребления: садовое оборудование, электроприборы, высоконапорные моющие устройства, электрогенерационное оборудование, одежда, бытовой текстиль, автомобильные запчасти, медицинская аппаратура, электромеханическое оборудование, стальной прокат, минеральная продукция, уголь.