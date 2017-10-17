«Благодаря героям Калиновского существует независимая Беларусь» 17.10.2017, 8:25

В Лидском районе восстанавливается народный мемориал повстанцам 1863 года.

Активисты политических партий и общественных организации Лидчины занимаются восстановлением народного мемориала повстанцам 1863 года в урочище Кресты, сообщает racyja.com.

Они занимаются восстановлением памятных крестов, установленных здесь 22 года назад. По словам Витольда Ашурко, местные власти должны признать этот мемориал и легализовать его для проведения памятных мероприятий: «Здесь находится мемориал, где похоронены люди. И он требует уважения. Мы надеемся, что власти все же не пойдут на нелепую конфронтацию. Это дело обычного уважения к людям».

Активисты, которые занимаются восстановлением мемориала, надеются, что со временем это место станет памятным не только в масштабах Лидчины, но и Гродненщины, и будет иметь общенациональный статус.

Как отметил представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец, для этого нужно популяризировать памятное место среди молодежи в рамках патриотического воспитания: «Это работа с молодежью, чтобы делать какие-то экскурсии. Чтобы мы могли рассказать, что здесь происходило, что для нас значит память о погибших повстанцев. И благодаря чему и чьим поступкам сегодня существует наша суверенная и независимая Республика Беларусь».

Памятное место в урочище Кресты, на месте боя неизвестных повстанцев в 1863 году, между деревнями Малое Ольжево и Моховичи, возникло еще в межвоенное время. Здесь был каменный памятник, который в свое время уничтожили коммунистические власти. Предыдущий деревянный крест с тех пор простоял здесь до середины 90-х годов, после чего был заменен на современные, которые и отреставрировали активисты.