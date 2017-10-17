Представитель Ким Чен Ына сделал громкое заявление в ООН 10 17.10.2017, 8:39

4,511

Зампостпреда КНДР при ООН заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.

Из-за обострения ситуации на Корейском полуострове в любой момент может начаться ядерная война. Об этом 16 октября на заседании комитета по разоружению Генеральной Ассамблеи ООН сказал заместитель постоянного представителя КНДР Ким Ин Рен, сообщило Associated Press (перевод – gordonua.com).

По словам дипломата, КНДР имеет право на самооборону, потому что ни одна страна не подвергалась "настолько экстремальной ядерной угрозе со стороны США".

По его словам, в этом году Северная Корея стала "полноценной ядерной державой, которая обладает атомной бомбой, водородной бомбой и межконтинентальными баллистическими ракетами".

Зампостпреда подчеркнул, что вся территория США находится "в пределах досягаемости огневой мощи" КНДР. Если США, предупредил Ким Ин Рен, "хотя бы на дюйм вторгнутся на нашу священную территорию, то не уйдут от сурового наказания в любой части света".

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. Последнее – 3 сентября этого года. За последние два месяца она провела несколько пусков баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, установив запрет на экспорт северокорейского текстиля, а также жесткие лимиты на поставку в страну нефтепродуктов, в частности сырой нефти и конденсатов.

30 сентября в Госдепартаменте США заявили, что официальные лица Северной Кореи не продемонстрировали признаков заинтересованности в переговорах о денуклеаризации, при том, что у США были прямые каналы связи с КНДР.

7 октября президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало".

"Простите, но только одна вещь может сработать", – резюмировал он.

Когда журналисты попросили Трампа разъяснить его последний твит, он заявил, что "нечего разъяснять". На вопрос, какая "одна вещь" может сработать, президент ответил: "Вы довольно скоро это поймете".

9 октября министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что армия США должна быть готова к "военным вариантам" противодействия КНДР.

15 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что дипломатические усилия США по сдерживанию КНДР будут продолжатся, "пока не упадут первые бомбы".

16 октября на Корейском полуострове начались совместные военные учения США и Южной Кореи.