Учительница из Солигорска: Дети на занятиях должны сидеть в мобильниках 6 17.10.2017, 8:46

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Вероника Бебех

Как работает новаторская методика, основанная на «диалоге поколений»?

Вероника Бебех работает учителем с 2000 года. Она уверена, что все коллеги должны использовать гаджеты на занятиях, иначе диалог с современными детьми не найти.

На первой неформальной конференции для учителей «EdCamp Belarus» большой резонанс имело выступление учительницы английского языка в солигорской школе № 4: «Использование мобильных телефонов на занятиях». Тема эта в Беларуси мало исследована, и школьные учителя принципиально запрещают детям пользоваться гаджетами на своих уроках.

Журналисты nn.by позвонили Веронике Бебех, которая преподает как в начальных, так и в старших классах, чтобы расспросить, как организовать процесс обучения, чтобы мобильники были только на пользу.

«Я давно стремилась к тому, чтобы начать внедрять современные технологии в процесс обучения: так детям интереснее учиться, они становятся куда более мотивированными в этом процессе. Активно использовать онлайн-платформы начала после того, как приняла участие в американской программе совершенствования педагогического мастерства учителей средних школ.

Я работаю с разными сервисами, но основные это — Kahoot и Socrative. Первый позволяет создавать викторины, тесты и игры на любую тему, а впоследствии проводить занятия в формате соревнований: дети делятся на команды и соревнуются, кто первым правильно ответит на вопрос.

Для игры необходим компьютер с выходом в интернет или два смартфона в классе. Дети могут также делать челленджи сами с собой дома, а впоследчтвии — делиться результатами в соцсетях и сравнивать свои знания с другими. «Socrative» располагает большой базой и конструктором тестов. Конечно, приходится потратить время, чтобы их создать, но потом вы экономите на том, что не приходится проверять тетради, а также делать работу над ошибками: тест предусматривает комментарии к ошибочным и правильных ответам. Кроме того, в базе можно найти много готовых тестов, ими можно свободно пользоваться», — поделилась своим опытом Вероника.

Она считает, что с таким подходом даже двоечники становятся мотивированными и стремятся конкурировать с другими учениками. Поддерживает ее в этом и руководство школы.

«Мобильники — это тот инструмент, который не можно, а нужно использовать на занятиях. На английском языке они нам заменяют лингафонный кабинет, например: с помощью смартфонов мы слушаем иностранный язык и учим устную речь.

Я считаю, что телефоны и интернет — это как тайная комната в Хогвартсе: главное — правильно задавать им вопросы.

Если научить детей пользоваться такой информацией, телефоны смогут дополнительно учить детей критически мыслить», — считает учительница. Именно поэтому на ее занятиях все свободно пользуются мобильниками: у учительницы и мысли нет, что кто-то будет обманывать ее и использовать их не по назначению.