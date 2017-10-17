Офицер запаса: Раньше в армию шли сильные и умные, сейчас такие уезжают 8 17.10.2017, 8:59

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Кадровые истоки дедовщины в вооруженных силах Беларуси.

Белорусские матери требуют, чтобы им вернули их сыновей. И задают вопрос, почему в мирное время, без всякой войны молодые ребята не возвращаются из армии живыми и здоровыми. Смерть пинчанина Александра Коржича в Печах подняла волну по всей стране. Вчера выяснилось, что трагедия также случилась с солдатом в Березе. А в СМИ появляется все больше подробностей об ужасах военной службы в Беларуси. Это и дедовщина, и издевательства, и угрозы. Детали шокируют.

В программе «Гарачы каментар» на телеканале «Белсат» по этой теме выступил журналист, офицер запаса Александр Очеретный.

«Причины, конечно, в кадрах, они решают все. В советские времена, чтобы стать офицером, надо было пройти жесточайший отбор, нужно было сдать самые сложные экзамены. А теперь зайдите на сайт нашего Министерства обороны, посмотрите, кого берут в академию, с какими баллами. Я когда увидел, не поверил, подумал, что это шутка. В офицеры идет неизвестно кто, я не знаю, как назвать этих парней. Если в наше время сильные и умные мальчики шли в армию, то сейчас сильные и умные мальчики, скорее, уезжают учиться в другие страны, туда, где престижнее», – заявил Александр Очеретный.