Многодетная гомельчанка: Один сын служит стране, остальных детей забирают 7 17.10.2017, 9:24

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Елена Микулич задолжала государству по коммуналке.

На данный момент Елена Микулич активно ищет работу. Отсутствие работы - одна из претензий к женщине со стороны властей.

4 октября Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение отобрать у 42-летней гомельчанки Елены Микулич 4-летнюю Катю и 16-летнего Романа. У женщины задолженность по коммунальным платежам - 2 тыс. рублей (половина суммы - пеня), передает «Белсат».

Елена Микулич с мужем приехали в Гомель из Казахстана в 1992-м. 8 лет молодая семья с четырьмя детьми жили у свекрови в одной комнате. Внезапно от онкологии умер муж Елены - Вадим. Два года назад одинокая многодетная мать получила социальную четырехкомнатную квартиру в районе Сельмаш.

Это уже не первая попытка отобрать детей у Елены. По словам женщины, в прошлом году в конце зимы в отношении нее был составлен административный протокол за то, что она поздно вечером возвращалась из гостей домой и, якобы, неадекватно себя вела. Сразу после составления протокола у Елены забрали детей. Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение отобрать детей, но суд встал на сторону матери и решением суда через 3 месяца детей вернули.

4 месяца семья прожила спокойно, Елена работала на предприятии «Спецкоммунтранс».

«График был три дня работаем - три дня отдыхаем, я просила поменять мне график, так как у меня не получалось забирать из садика дочь, - говорит Елена Микулич. - Начала выкручиваться, брать на свой счет, когда болела дочь - шла на больничный. Просила Марину Осадчую (заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Железнодорожного района - авт.) поспособствовать, чтобы мне поменяли график - я же одна с детьми, мне некому помочь.

В декабре 2016 года нас снова начала терроризировать администрация детского сада № 28, куда ходит моя дочь. Психолог Кристина Шмидт в саду предупредила, чтобы я не удивлялась, когда однажды приду в садик и не найду своего ребенка там.

У меня уже не выдерживали нервы, я начала с администрацией сада скандалить. Ну, войдите в мое состояние - я только детей по суду забрала, только мы успокоились, начали нормально, спокойно жить - здесь опять нас начали преследовать. Что будет человек делать? Он начнет прятаться. Мы начали скрываться, были в Минске у родственников, прятались, у подруги здесь, в деревне скрывались примерно месяц, потом вернулись домой».

Прокомментировать «Белсату» ситуацию Кристина Шмидт отказалась.

Чиновники уже во второй раз пытаются отобрать у женщины детей. Первая попытка закончилась для Елены Микулич счастливо: суд встал на сторону матери.

Многодетная мать просит помощи

Работу Елена потеряла, живет семья на пенсию сына по потере кормильца. Женщина перебивается случайными заработками, изредка биологический отец дочери Кати и старшая дочь Елены дают деньги. Уже несколько месяцев она стоит на бирже и активно ищет работу самостоятельно - но безуспешно.

Многодетная мать в отчаянии и просит добрых и неравнодушных людей помочь оплатить ссуду, чтобы иметь шанс отстоять своих детей в суде.

Помогать юридически Елене Микулич взялся правозащитник Белорусского Хельсинкского комитета Алесь Евсеенко.

«Я посоветовал ей собрать все справки, которые ее положительно характеризуют. Пусть соседи подтвердят, что семья Микулич не вызывает нареканий. Нужно взять справку из лицея в деревне Прибор, что администрация этого учебного заведения не имеет претензий к матери», - говорит правозащитник.

В то время, как у Елены отбирают детей, ее старший сын служит в армии.

«Возможно, военкомат может в этой ситуации помочь материально или иным образом: очевидно, что женщина попала в трудную жизненную ситуацию, боится за своих детей, травмирована первым изъятием, - добавляет Алесь Евсеенко. - Вместо изъятия детей чиновникам стоит подумать как помочь многодетной матери».