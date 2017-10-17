Паровоз Гарри Поттера спас семейство из Шотландии 17.10.2017, 9:42

Фото: David Manning / Reuters

В кино он участвовал как Хогвартский экспресс — поезд, который возит студентов в волшебную школу.

Паровоз из фильмов о Гарри Поттере помог многодетному семейству выбраться из Шотландского нагорья. Об этом сообщает BBC News (перевод – lenta.ru).

Джон и Хелен Клюэтт (Jon и Helen Cluett) с четырьмя детьми возрастом от 6 до 12 лет отдыхали в лесном домике в шотландском местечке Лохабер. Разлившаяся река унесла байдарку, на которой они приплыли. Чтобы выбраться оттуда без нее, требовался долгий пеший переход по болоту.

Джон Клюэтт дозвонился до полиции и попросил помочь. Полиция связалась с железной дорогой и договорилась, что ближайший поезд, идущий по линии в 400 метрах от домика, остановится и подберет туристов.

К удивлению семейства, за ними приехал паровоз Jacobite, который показывали в фильмах о Гарри Поттере. В кино он участвовал как Хогвартский экспресс — поезд, который возит студентов в волшебную школу.