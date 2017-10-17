Как же правильно называется малая родина национального героя Костюшко 3 17.10.2017, 10:09

2,024

День памяти национального героя Беларуси, Польши, Франции и США Тадеуша Костюшко отметили 15 октября.

Название урочища, бывшего фольварка и усадьбы, где родился известный на весь мир Тадеуш Костюшко, исследователи пишут по-разному. Одни — Маречёвщина, вторые — Меречёвщина, пишет Алесь Зайка для nn.by.

Польский «Словарь географический» (Варшава, т.4, ст.259, 1885 г.) фиксирует название фольварка, где родился Костюшко, в форме Mereczowsciznа и переводится по-белорусски как Меречевщина.

Польские биографы Тадеуша Костюшко такие, как Т.Корзун, Ф.Конечный, Т.Раевский, З.Сулек, Б.Шиндлер, Л.Ратайчик и др. единодушно соглашаются с этим названием… Отечественные исследователи жизни и деятельности знаменитого земляка дружно повторяют за поляками название Меречёвщина. А знаток биографии Тадеуша Костюшко, историк Владимир Емельянчик в книге «Нарадзіўся я літвінам…» [«Родился я литвином…»], написанной в соавторстве с Иосифом Юхо, фиксируя название места рождения Костюшко как Маречёвщина, уже в «Энциклопедии истории Беларуси» в статье о Костюшко употребляет топоним Меречёвщина.

Какая из этих двух форм написания правильная? Давайте обратимся к историческим источникам, которые могут пролить свет на спорный вопрос.

Первое упоминание фольварка датируется 23 октября 1597 года, когда был составлен инвентарь имения Косово, приводимый в актах Слонимского земского суда.

Читаем «Фольварк Косовский на Маречёвщине…» и далее перечисляется подробно недвижимое имущество фольварка. В документе название фольварка приведено еще и в других формах: «…пашню фольварка Маречёвского,… огородники того фольварка Маречёвского».

Отметим, что уже в XVI веке в названии фольварка проявляется характерная особенность современного белорусского языка — полное аканье, не свойственное как раз таки польскому языку. Вот почему они решили писать «Меречёвщизна».

И, по нашему мнению, это особенно важно: польские языковеды абсолютно игнорировали устную форму бытования этого топонима. Оттуда, из седой старины и по сей день, весь окрестный люд называет это место Маречёвщиной. И только так. Это название и должно быть закреплено в исторической науке.

Что касается лексического значения этого топонима, то в основе его лежит старобелорусский апеллятив морочно, означающий — болото, трясина, болотистая местность. Вот что пишет об этом слове в своей книге «Славянская географическая терминология» Никита Толстой: «Термин морочне применяется по отношению к пинским обширным безлесным болотам со скудной растительностью… на таком морочном болоте не косят, а собирают клюкву. Морочне болото следует, вероятно, этималогизировать как 'мрачное, темное болото'».

И действительно. Каждый, кто знаком с местными ландшафтом, согласится с таким толкованием названия. Глубокая впадина, начинающаяся где-то около деревни Жемойдяки, тянется через само Косово вплоть до речки Гривда. Эту впадину разрезает речка. Когда-то она называлась Рудовка, то есть рудая, темная. В старину воды ее вращали колеса аж трех мельниц! Берега ее были топкие, гиблые, морочные. И до сих пор там протекает река. Только теперь она имеет другое название — Мутвица, и на пути ее созданы рукотворные озера, соединенные с речкой Гривда прямым мелким каналом…

* * *

Алесь Зайка — этнограф, краевед. Преподает в школе в деревне Заполье Ивацевичского района. Автор книг «Дыялектны слоўнік Косаўшчыны», «Фразеалагічны слоўнік Косаўшчыны», «Населеныя пункты Івацэвіччыны».