Еще одна причина прийти на Марш 21 октября 1 17.10.2017, 10:29

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Фото: tut.by

В Сети продолжают появляться плакаты с призывами присоединиться к Маршу рассерженных белорусов 21 октября в Минске.

На этот раз был поднят больной для большинства белорусов вопрос повышения коммунальных платежей, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

«Не хочешь коммуналку в 5 раз больше? Ждем на Марше!» — говорится в подписи на плакате.

Марш рассерженных белорусов 2.0 пройдет 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска. Главные требования марша — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, повышение пенсий и зарплат. На акции также поднимут проблему дедовщины, беззакония и произвола в белорусской армии.

Напомним, с 1 января 2018 года белорусы начнут оплачивать почти все услуги ЖКХ по полной стоимости. Субсидируемой останется только тепловая энергия. Более того, по обновленной версии декрета № 3 планируется, что коммуналка для неработающих граждан обойдется в 5 раз дороже.