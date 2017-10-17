«Одни соседи моют детей у других соседей» 17.10.2017, 10:36

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Новоселы в Бресте борются с чиновниками за элементарные стандарты благоустройства.

Два дома на улице Фомина в Бресте – шестнадцатиэтажки за бизнес-центром «Цельсий» – построены по одному проекту и выглядят идентично. Вот только в 95-квартирном доме № 12, который сдавался чуть позже – в начале 2017 года, – уже 8 месяцев мучаются новоселы. Въехав в долгожданную квартиру, жильцы обнаружили недочеты, которые превращают их жизнь в сплошную борьбу с бытовыми проблемами, пишет vb.by.

Как утверждают собственники, в доме не работает вентиляционная система, отчего в квартирах высокая влажность. А результат такой «погоды» – плесень под плинтусами и на матрасах. Уже несколько месяцев в подвале дома стоит вода, и пока нет ответа на вопрос, откуда она там берется. В то же время в ванных некоторых квартир воды как раз не хватает. До сих пор жильцы ждут обещанного благоустройства территории от застройщика – ОАО «Строительный трест № 8». Но пока многие обязательства компания, которая сейчас переживает не лучшие времена, не спешит устранять, ссылаясь на отсутствие денежных средств.

«УСТАНОВИЛИ ТРАВМООПАСНУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ»

– Мы не понимаем, как проверяющие службы и наш председатель товарищества собственников могли принять дом, который не был готов к эксплуатации. На тот момент в жилом здании не была оборудована пожарная сигнализация, уже тогда замечались проблемы с водой, не было благоустройства и обещанной стоянки на 95 машино-мест. Сейчас у нас в наличии только 20 мест на парковке, – рассказывает жилец новостройки.

Дом возведен по долевому строительству восьмым трестом и сдан в феврале 2017 года. По сей день не завершено благоустройство двора. Уже 8 месяцев жильцы ждут, когда установят забор, отделяющий проезжую часть от детской площадки, как это сделано на территории соседнего дома-близнеца. Ждут новоселы и установку такого же игрового комплекса, который видели в проекте и который наяву можно лицезреть опять же у соседней многоэтажки. Пока же рядом с домом № 12 – только одна игровая горка, рассчитанная на детей дошкольного возраста. И та, как говорят жильцы, травмоопасна:

– Детская горка расположена выше положенного уровня над землей: когда ребенок скатывается вниз, он не достает ногами до пола и поэтому отпрыгивает назад, ударяясь при этом головой о металлическую конструкцию. Кроме этого, очень высоко расположены поручни и детям неудобно подниматься по лесенке, – высказывается жительница новостройки Оксана Конькова.

Опасность для детишек представляют и бетонные плиты на придомовой территории, которые не убрали строители.

«ОДНИ СОСЕДИ МОЮТ ДЕТЕЙ У ДРУГИХ СОСЕДЕЙ»

Отсутствие благоустройства – далеко не единственная проблема жильцов дома № 12. Уже несколько месяцев в подвале жилого здания стоит вода. И пока нет ответа, откуда она там берется и кто должен ее оттуда выкачивать. А вот в тех местах, где вода как раз нужна, ее практически нет.

– Некоторые жильцы моют своих детей у соседей, потому что в квартирах отсутствует горячая вода. Точнее, она есть. Но из-за отсутствия напора течет из крана очень тонкой струйкой. А все потому, что изначально в доме установили бракованные регуляторы давления воды. Завод согласился заменить их. Но работы никак не ведутся. Моя жалоба по поводу воды лежит в тресте уже месяц, – рассказывает Оксана.

И это еще не весь «букет». Как говорят жильцы, в доме не работает вентиляционная система: то нет тяги в вентканалах, то работают не на вытяжку, а, скорее, наоборот. Отсутствие циркуляции воздуха приводит к высокой влажности, а из-за этого – к возникновению плесени.

– Мы нашего двухгодовалого сына на 2 недели отвезли к бабушке. За это время детский матрас в кроватке покрылся плесенью, – говорит хозяйка одной из квартир Елена.

У некоторых новоселов – еще одна, чисто финансовая претензия к застройщику. Во время приемки квартиры специалисты перезамеряли жилую площадь. И если она по квадратам меньше той, которую уже оплатили дольщики, собственники имеют право получить от застройщика деньги за переплаченные «квадраты». И вот эту разницу некоторые жители новостройки ждут от треста уже более полугода.

К СИТУАЦИИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ГОССТРУКТУРЫ

В конце прошлой недели состоялась встреча жильцов с комиссией, в составе которой были специалисты Инспекции департамента контроля и надзора за строительством по области, представители горисполкома и треста. Разговор накалялся и порой переходил на повышенные тона. «Сколько можно ждать? Сколько мучиться? Уже 8 месяцев прошло!» – обрушивалось негодование на представителей стройтреста.

– Чтобы завершить благоустройство территории, нам нужно вложить еще 80 тысяч рублей, которых у нас на данный момент нет. В доме, где вы проживаете, не проданы еще три квартиры. Средняя стоимость одной порядка 70 000 рублей. Средства в них были вложены, а отдачи мы пока не получили, – объяснял ситуацию жильцам новостройки замгендиректора ОАО «Строительный трест № 8» Михаил Волчок.

В то же время, как уже позже пояснил ситуацию «Вечерке» Михаил Иванович, еще не известно, куда будут направлены вырученные от продажи квартир средства. У компании есть задолженность перед кредитором. И деньги от продажи квартир могут быть направлены на погашение долгов.

– Людей не должны интересовать ваши проблемы, – отметил начальник отдела строительства горисполкома Федор Жабаровский в ответ на сетования представителей треста о финансовых неурядицах.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОЖИДАТЬ ДОЛЬЩИКАМ

По итогам встречи жильцов и комиссии был составлен дефектный акт с указанием сроков, в который трест должен выполнить свои обязательства – до выходных убрать бетонные плиты, а до 20 октября – решить проблему с водой (поменять регуляторы давления и откачать излишки воды из подвала), на уже имеющейся парковке сделать разметку, установить забор, ограждающий детскую площадку от проезжей части, а также устранить травмоопасные недочеты на детской горке. Но пока еще остается открытым вопрос о мусоропроводе, оборудовании оставшихся дополнительных парковочных мест и оснащении детской площадки другими разновозрастными игровыми комплексами.

– Проект дома был разработан в 2012 году. Мусоропровод позже был из него исключен, так как законодательство в этой сфере поменялось. И в стоимость квадратных метров он не вошел. Что касается детской площадки, на момент заключения договоров с дольщиками был составлен архитектурный проект дома и его территории. И в процессе строительства он превращается в строительный проект. Ввиду того, что меняется законодательная база, в архитектурный проект вносятся изменения. Поэтому на картинке одно, а по факту получается немного другое. Но лишнего (средств у дольщиков. – Авт.) никто ничего не забрал, – утверждает Михаил Волчок.

Однако те негодуют. Ведь при покупке квартир они соглашались на один проект благоустройства, а в итоге получили немного другой.

ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА?

У жильцов много вопросов не только к застройщику, но и к председателю товарищества собственников. «Как он мог принять дом в таком состоянии? Почему не реагирует на обращения и вовремя не пишет письма в соответствующие инстанции?» – задаются вопросами жильцы.

Председатель Артем Карпук уверяет, что все обращения зарегистрированы и на вопросы и просьбы жильцов дома он реагирует:

– Что касается вопроса о приемке дома, то на тот момент не было в квартирах кранов, чтобы проверить напор горячей воды. Проблема выявилась позже. Ближе к лету собралась вода в подвале, а на момент приемки дома ее не было.

Дом может быть сдан в эксплуатацию без благоустройства, при условии, что эти работы будут завершены в более благоприятный период. Так что и тут нарушений нет. Но сам факт, что председатель согласился на эти условия и принял дом в «сыром» виде, не одобряют некоторые собственники квартир. И дальнейшая работа председателя по обращениям новоселов наталкивает их на мысль, что Артем Иванович, к сожалению, так и не стал хозяином дома. Товарищество собственников, конечно же, имеет право сменить председателя. Но пока с этим жильцы не спешат. «Поменять председателя – значит перекинуть на другого груз ответственности», – поясняют собственники квартир.

Сравнивая свою и соседнюю многоэтажки, жильцы дома № 12 пытаются побороть впечатление, что их дом самый нелюбимый у стройтреста № 8. Но сейчас у новоселов появилась надежда, что новый руководитель ОАО (см. «Вечерку» за 6 октября) сможет войти в положение жильцов дома № 12 и выполнит перед ними все обязательства.