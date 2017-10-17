Прошедший через Печи солдат: В противогазах приходилось не только бегать, но и спать 13 17.10.2017, 10:48

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архивное фото tut.by

Дедовщина в военной части Печи Борисовского района была всегда.

3 октября всю Беларусь всколыхнула новость о том, что в военной части Печи Борисовского района было найдено тело солдата-срочника Александра Коржича. Дело получило огромный общественный резонанс.

Vkurier.by пообщался с жителем Витебска Алексеем, который тоже «прошел через Печи» пятнадцать лет назад и сегодня вспоминает, что дедовщина там была всегда.

Сдачи не дашь – слабак

«В 2002 году меня призвали на службу в Минск, а перед этим отправили на полгода в «учебку» в Печи, – рассказал Алексей. – Туда мы, солдаты, попали из разных воинских частей, но очень быстро сдружились. Например, я тесно общался еще с тремя парнями: только вместе можно было противостоять солдатам из старшего призыва. «Деды» старались бить так, чтобы на лице не осталось и следа, а твоя главная задача была – уметь постоять за себя. Даже если ты не был физически сильнее, но смог хоть как-то ударить в ответ, тебя уже будут уважать. А если сдачи не дашь, то слабак. Раз и навсегда».

Поскользнулся и упал на эмалированную кружку

По словам Алексея, когда он служил в Печах, «дедушки» регулярно «поучали» молодежь, но денег не требовали, единственное – с ними нужно было делиться посылками из дома и сигаретами. А если у кого-то в результате потасовки получался синяк на лице, то вся рота как под копирку писала объяснительные. Например, что пострадавший был в наряде по столовой, во время уборки поскользнулся, упал на эмалированную кружку, в результате чего у него на скуле образовался синяк, который перешел на глаз.

«Не берусь утверждать, что именно произошло с погибшим Александром, но допускаю, что в армейском коллективе может случиться что угодно, – рассуждает Алексей. – Какие порядки в той или иной роте, зависит, в первую очередь, от офицеров, а также от сержантов, которые остаются с солдатами срочной службы на выходные и на ночь. В наше время солдаты старшего призыва тоже были способны на жестокость, но настолько не перегибали палку: они реально боялись, что их посадят».

Сон в противогазах

Витеблянин может рассказать немало «приколов» из армейской жизни. При этом признается, что это сегодня, спустя 15 лет, все произошедшее кажется забавным, а во время службы было совсем не смешно. Например, как вам такой эпизод: если во время занятий при команде «Газы» подразделение не успевало уложиться в норматив, то в противогазах им приходилось не только бежать кросс, но ложиться спать. И так до утра.

Вдохнуть дым возле курилки

Или другой пример: на мытье в бане взводу отводилось 15 минут. А чтобы заслужить от «дедушек» еще пять минут бонусом, нужно было пройти во плацу строевым шагом и хорошо исполнить армейскую песню. Если «старшим» понравится, можно помыться подольше.

«Еще в армии после каждого занятия у нас был предусмотрен перекур, когда все курящие (а таких было абсолютное большинство), отправлялись в «курилку», – рассказал Алексей. – Когда кто-то совершал ошибку на занятиях, то перекура лишались все. А если провинность была небольшая, то шли мимо «курилки», останавливались на 5 минут, чтобы «вдохнуть дым» и дальше направлялись в казарму. Многие благодаря этому, кстати, бросили курить».

Товарищ выключатель…

Даже самое обычное дело в армии умудрялись превратить в целое «представление». К примеру, Алексей вспоминает, как перед отбоем солдат должен был строевым шагом подойти к общему выключателю света в казарме и сказать:

«Товарищ выключатель, разрешите ударить вас по фазе, чтобы товарищи дедушки могли отойти ко сну».

При этом кто-то из старших мог сказать: «не разрешаю», тогда приходилось повторять все сначала.

Про дезертирство

«В мое время нередко в Печах случались побеги. Когда кто-то дезертировал, и не дай Бог еще с оружием, по тревоге поднимался на поиски весь гарнизон, – вспоминает Алексей. – Ночью мы бегали по лесу и искали пропавшего, казалось, если найдем – убьем собственными руками, ведь из-за него нас подняли с кроватей, а отоспаться потом никто не давал – несмотря на тревогу, утром были занятия по плану. До армии я думал, что не смогу уснуть в неудобном положении. Все это ерунда: за полтора года службы научился спать даже стоя».

Конечно, о том, что происходило в армии, парни старались домой не писать, чтобы не расстраивать матерей.

Чудом успели вовремя

«Это было страшно, но так нас учили выживать при любых обстоятельствах, – рассказал Алексей. – Из-за дедовщины никто не вешался, а вот из-за любви случалось. Например, в моей роте солдат через три месяца после начала службы получил из дома письмо от любимой девушки. Та написала ему, что полюбила другого. Смотрим, а солдата перед отбоем нет в казарме. Бросились его искать по части: а он на дереве на собственном ремне висит. Чудом успели вовремя. До сих пор страшно вспоминать, как мы еще с одним парнем придерживаем его за ноги, а третий товарищ перерезает ремень. К счастью, солдат выжил, его отправили в госпиталь. А прибеги мы на пять минут позже…».

Теперь вообще не сплю, потому что знаю, как охраняют

По словам Алексея, в армии хватало всякого, особенно в Печах: такой дедовщины как там, не было нигде.

«Судя по рассказам, за прошедшие со времени моей службы годы, армия стала еще хуже, – подытожил Алексей. – Мне искренне жаль родных погибшего парня и его самого, и очень хочется верить, что найдут настоящим виновных. Но если все, что пишут в интернете, правда, то страшно, во что превратилась армия. В мое время «деды» били, пытались подавить твою волю, унизить, придумывали различные «представления», а сегодня просто отбирают деньги…Правду говорят: раньше спал крепко, потому что не знал, кто меня охраняет, в армии не спал, потому что охранял сам, теперь вообще не сплю, потому что знаю, как охраняют».

Напомним, что 3 октября 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Борисове — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Cледственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.

В связи с делом Александра Коржича из Вооруженных сил уволены четыре должностных лица, также отстранены от должностей пять военных в Печах.