Как белорусам выгодно путешествовать прямо сейчас 17.10.2017, 11:14

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Дешевые автобусы по Португалии и доступные перелеты в Киев.

Сегодня citydog.by рассказывает, как дешево ездить по Португалии и Испании, летать из Минска в Россию, и ездить из Минска в Киев.

Переезды по Испании и Португалии за 5 и 9 евро

Автобусная компания Flixbus приготовила 10 000 билетов по Португалии и Испании за 5,55. Правда, акция только до 18 октября, но ездить по дешевым билетам можно аж до 17 декабря.

А еще в предложении участвуют международные переезды в соседние страны. Но за такие билеты просят по 9 евро, что тоже, в общем-то, копейки.

Из Минска в Киев и обратно за 21 рубль

Еще одна автобусная компания, на этот раз Intercars, и еще одно выгодное предложение. С 17 по 19 октября можно купить билеты из Минска в Киев и обратно за 21 руб. Не радует ограничение в 5 билетов на один рейс, зато радует отсутствия ограничений по датам. Хоть на Новый год возьмите.

В Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Сочи и обратно за 48 евро

Российская авиакомпания Utair предлагает слетать из Минск в Москву, Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Мурманск, Нижний Новгород, Самару, Уфу и Сочи. Вернуться обратно таким же способом и заплатить за все всего-то 48 евро.