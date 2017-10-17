«Зал молчал, и я слышал, как от счастья плачут дети» 17.10.2017, 11:24

1,954

Лучший дрифтер Беларуси рассказал о себе, Джокере и BMW.

Если и говорить в конце сезона с дрифтером, то только с чемпионом. Сергей Сак второй год подряд становится королем заноса в Беларуси. На минувшей неделе пилот команды G-Drive вернулся с "Кубка чемпионов RDS", прошедшего в Сочи. Сергей рассказал о российских гонках и о том, как довел детей до слез, поделился опытом постройки дрифтовой "копейки" и вспомнил времена, в которых было место безумию, пишет abw.by

- Ты только что приехал из Сочи с "Кубка чемпионов". Как все прошло?

- Ночная гонка в Сочи - это лучшее мероприятие, приуроченное к закрытию сезона. Близкие друзья, море, атмосфера Олимпийского парка, сумасшедшая инфраструктура, 25-градусная жара, а вечером еще и гонка - что может быть лучше?

Организаторы Российской дрифт-серии устроили настоящий праздник, грандиозное награждение по итогам сезона, привезли судью из Японии. Даже трансляция была грамотно смонтирована: картинку показывали с олимпийского факела и вокруг тысяч зрителей, а остальные камеры работали на трассе. В перебивках показывали местные достопримечательности. Было ощущение, что все это построено ради дрифта.

Сама гонка прошла для меня неудачно. К сожалению, перед моим парным заездом на трассе была разбита машина и в своем заезде я поскользнулся на антифризе, потеряв переднюю ось и чуть не оказавшись в бетоне. Весь уикенд я был на хорошем "держаке", но не справился с сложившейся ситуацией и проиграл.

- Год назад ты участвовал в московском дрифт-спектакле "Гонка тысячелетия". Как ты там оказался?

- Шоу "Гонка тысячелетия" организовывала сеть АЗС "Газпромнефть". Наверное, неслучайно я там оказался. Но только когда приехал на "Гонку", узнал, что буду играть главного злодея.

- Не просто злодея, а Джокера. Не было недовольства, что тебе придется играть отрицательного героя?

- "Темный рыцарь" - это одно из немногих кино, которое я смотрел много раз. Очень впечатляет игра Хита Леджера, образ продуман максимально сильно. Если бы в жизни пришлось быть злодеем, я бы хотел быть как он. Так что минимальная мечта осуществилась.

Изначально костюм Джокера для "Гонки тысячелетия" выглядел очень странно. На мне был широкий комбинезон с короткими штанами. В нем я был похож на парнишку с рынка и выйти в этом не мог. Поэтому за два часа до выступления пришлось искать ближайший магазин с вещами для панков и металлистов. Поехал туда на такси на свой страх и риск. Все, что смог там быстро найти - гетры в полоску, тату-рукава. Купил таких шесть пар, а потом в такси выбирал. Увидел с картами - понял, что это оно.

"Загуглил" картинку Хита Леджера из того фильма. Нашел гримера, попросил сделать такое же лицо. Режиссеры и постановщики думали, что я выйду в комбинезоне, как и все. Но когда вышел из гримерки в образе, люди были в ужасе: "О, круто! О, похож! Да, это Джокер!".

Перед гонкой меня просили надеть шлем. Но службе безопасности я ответил, что делать это не буду, иначе у меня размажется грим. Пришел начальник службы, встал перед машиной и сказал: "Вы без шлема не тронетесь". Я ответил: "Хорошо, я поеду в шлеме, но надену его прямо перед выездом". Как только махнули флагом, я взял шлем, сделал вид, что его надеваю - и положил рядом на сидение. Камера стояла внутри салона и транслировала картинку на 60-метровый экран, во время заездов я делал оскал, ругался на оппонентов, старался соответствовать образу. Все видели, что я без шлема и были уверены, что так и должно быть. Все-таки это шоу, а не трасса, и я давал себе отчет, делая все с полной ответственностью. К счастью, все прошло как надо.

Я выиграл, залез на крышу машины и дал понять всей 20-тысячной аудитории, что это моя победа, других победителей тут нет. Зал молчал, и я слышал, как плачут дети. В тот момент я понял, что все получилось, люди мне поверили!

- В обоих этих гонках ты ехал на своей дрифтовой BMW. Расскажи, какие в ней доработки.

- Мотор стоит от легендарной Toyota Supra, 2JZ GTE. Это 3-литровая рядная "шестерка". Двигатель "околостоковый", то есть практически в заводском исполнении. Мы вкинули только кованные поршни и шатуны. Турбину используем последнего поколения компании Borg, она выдает порядка 550 сил. Для чемпионата Беларуси этого вполне достаточно. Если говорить об американском чемпионате, то там надо мощность в два раза больше.

Самая большая гордость в машине - 6-ступенчатая секвентальная коробка. Передачу не нужно искать - ее забиваешь либо вверх, либо вниз. Что касается шасси, мы едем на подвеске Wisefab, установлены американские амортизаторы Feal, редуктор Winters Perfomance, полуоси Drive Shaft. Это самые популярные решения, хоть и не дешевые.

В кузове у нас много всего заводского, то есть железного. Мы не стали вырезать весь металл. Безусловно, более легкая машина имеет меньше инерции и ей управлять проще, но, когда ты окружен железом, при аварии сохранить основные агрегаты легче, так как металл принимает удар на себя. Если говорить о топливе, то безусловно это G-Drive. Компания "Газпромнефть" специально для нас привезла из России свое премиальное топливо G98. Все три наши машины настроены на этот бензин, что помогает нам два полноценных сезона выигрывать без поломок двигателей. Конечно, хотелось бы видеть G98 на заправках, но я думаю это вопрос времени.

- "Боевую" машину собираешься менять?

- Я с удовольствием построил бы новый проект, но, к сожалению, пока нет возможности. Одной из проблем является не сама постройка и даже не бюджет, а настройка и обкатка авто. У нас нет треков, где можно в боевом режиме прикатать машину, выявить в ней все слабые места и все устранить. Зачастую на доработки уходит весь сезон, а такого ресурса у нас нет. Я должен выигрывать соревнования, а на чем - это уже не важно. Если помечтать, какая это должна быть машина, мне видится новая "тройка" BMW в кузове F30. Обязательно четырехдверная и только в обвесе Clinched.

- Прошлой зимой ты гонялся на "копейке" в Украине. Дорого построить такую машину?

- Да, в отсутствии зимнего дрифта в синеокой я поехал выступать в Украину. Я участвовал там в двух мероприятиях. Оба раза был на подиуме и получил нереальное удовольствие.

Зимний дрифт - это обязательно "Жигули", купленные за 300-400 долларов. Расходы на тюнинг: передняя подвеска с увеличенным выворотом -150 долларов, амортизаторы с пружинами - 150, мотор 8- или 16-клапанный, а лучше 1,7-литра от "Нивы" - за 200, коробка - 50, заварить дифф, поставить ручник за пять копеек, вкинуть дешевый ковш, руль... С большего все. С бюджетом в 1500 долларов вы едете полноценно на настоящей "боевой машине" и выигрываете. Удовольствие от пилотирования зимой не сравнить ни с чем, при этом шины у вас не стираются.

- Сколько участников собирает зимний дрифт?

- В Украине - около 30. В России - 120 машин. В конце прошлого сезона в Беларуси ехало порядка 16 машин, большинство из них различные Sierra и BMW, но вскоре все приедут на "Жигулях". Поверьте.

Это движение развивается в геометрической прогрессии. Все, что нужно - застывшее озеро либо большая заледенелая площадка. "Гуглите" схему любой мировой трассы, переносите ее на лед и балдеете с друзьями с утра до ночи, тихо сходя с ума от удовольствия. Тому, кто чаще раза в месяц говорит слово "дрифт", обязательно надо нырять в эту тему!

- Летом ты часто выступаешь как водитель дрифт-такси. Кто твой самый необычный пассажир?

- В Брест на финал чемпионата Беларуси приехала девушка из Львова. Муж подарил ей билет на дрифт-такси со мной. Она была самой настоящей фанаткой, говорила на чистом украинском языке. Планировал прокатить ее один круг, но увидев любовь девушки к дрифту и интерес ко мне, не смог устоять и проехал гораздо больше, перегрев машину и стерев покрышки до корда. Девушка всю дорогу визжала и кричала, а когда вышла из машины, наговорила мне гору комплиментов. Столько, что на год вперед хватит. Очень приятно видеть счастливых людей после проездов!

Также на одном из этапов EEDC я катал мэра Минска [Андрея Шорца]. На трассе была постановка в районе 140 км/ч: я специально сделал смещение влево, а потом резко кинул машину вправо! Мэр, конечно, испугался, хотя и скрывал это. Мы долго после проезда беседовали. Ему искренне понравилось и он сравнивал дрифт с аттракционом.

- Тебе с командой повезло, есть мощный партнер - сеть АЗС "Газпромнефти". А как найти спонсоров начинающим гонщикам?

- Чтобы найти спонсора, его надо как минимум искать. Это серьезная работа, которая требует определенного подхода. Общаясь со многими пилотами, слышишь только жалобы, как тяжело ехать сезон и т.д. Мало кто рассказывает, как он обивал пороги у спонсоров. Более того, даже презентации у большинства нет. Не стоит ждать, когда спонсоры придут сами и скажут: "О, великий гонщик, а давайте вы будете представлять наш бренд и мы вам за это заплатим".

В общем, надо начать с презентации. Оформить ее красиво, то есть рассказать, что такое дрифт, какова аудитория, охват, медиа-возможности. Рассказать о себе, о своей машине, планах и целях на будущее, реальных перспективах развития вашего партнерства. Надо понять, какого уровня компании в теории будут с вами сотрудничать, хорошо одеться и поехать к каждой. В итоге вы вернетесь с контрактом. Я в дрифте девять лет и семь из них еду со спонсорской поддержкой.

- Дрифт в Беларуси прибылен для пилота?

- Нет. Единственный в мире, кто зарабатывает в дрифте, - это американец Вон Гиттин-младший, пилот концерна Ford. У него сильный контракт, он получает огромные деньги. С утра до вечера занят только активностями для команды Ford Perfomance. Больше таких пилотов нет. Даже если вам выделяют огромный бюджет, то он всегда будет в рамках затрат. На нашем континенте заработать на дрифте невозможно.

G-Drive покрывает все мои расходы в дрифте. Зарплату я не получаю. Для меня само нахождение в команде - это уже главный призовой бонус.

- Значит, где-то работаешь?

- Я занимаюсь бизнесом.

- На улице чемпиона Беларуси по дрифту узнают?

- Да, причем с каждым днем все больше и больше. Например, сегодня был в парикмахерской. Там ко мне подошла девушка и взяла автограф. .

- Поклонницы не докучают?

- У меня жена и двое детей.

- Когда ты гонялся в драге, то чуть ли не в протоколах был подписан как Сергей "Метис" Сак. Почему?

- Метис - это смесь азиатской крови со славянской. У меня мама кореянка, а отец белорус. Во времена форумов это был никнейм - как правило, оттуда так и называли. Теперь, когда я слышу "Метис", понимаю, насколько давно и откуда меня человек знает. Хотя, конечно, время кличек прошло, сейчас все уже называют по фамилии.

- Фамилия корейская?

- Сак - белорусская фамилия. Но я сам до лет 12-ти думал, что она имеет корейские корни, как Пак или что-то подобное. Но как-то в очередной раз приехал на могилу к отцу в Берестовицкий район, осмотрелся внимательно - там много могил с фамилией Сак, а такая внешность только у меня. Уточнил у мамы - она посмеялась, что я до сих пор не знал, что у меня белорусская фамилия.

- Первой твоей машиной была BMW. Какая модель?

- Да, в 1999-м году по счастливой случайности у меня была настоящая BMW M5 в 34-м кузове. Мне казалось, что всю сознательную жизнь я копил именно на нее. Однако мне не хватало на растаможку. Как-то родители уехали отдыхать - и я втихаря продал их Passat ровно за нужную сумму. А когда вернулись, рассказал, что разбил машину и чуть выжил в страшной аварии. Естественно, была конфликтная ситуация, но я все легко пережил, ведь под окном стояла черная BMW. С ней я долго не расставался.

- На чем ездишь сейчас?

- На дизельной полноприводной BMW.

- И ты говоришь, что не фанат BMW.

- BMW у меня были в 99-м году и сейчас. Между ними пролетали какие-то машины, но ненадолго. Я старался пробовать различные иномарки. Всегда было интересно, а как эта машина едет, в чем ее особенности. Мы перепробовали с друзьями все, помню был яркий "сто сороковой" Mercedes. "Положил" его на землю, нашел японские диски WORK СR-KAI, покрасил в черный решетку, потолок, поставил черную Nakamichi, вкруг затонировал и не хотел выходить из него годами.

- Мотоциклы, говорят, в твоей жизни тоже были.

- Сел за руль мотоцикла в 1998-м году. Как-то приехал за компанию с другом покупать ему спортбайк, а рядом стоял нереальной красоты Suzuki GSX-R 750. В тот момент у меня поменялся мир, я не смог это пережить - в итоге стал счастливым обладателем этой "пули". Не умел тогда ездить и попросил продавца перегнать этот мотоцикл ко мне в гараж. В итоге на спортбайках гонял 10 лет. Перебрал самые популярные марки, максимально влюбился в тему. Мой друг основал команду по стантрайдингу Freestyle Stunt Band - и мы увидели все прелести этой дисциплины изнутри.

Это было сумасшедшее время. На зиму "бритву" мы затаскивали на пятый этаж, разбирали шкаф, клали на лестницу длинную полку и по ней закатывали. В квартире "мотик" стоял в зале на специальной стойке. Я на нем смотрел телевизор, кушал, набивал вещами комбинезон и сажал как манекена. Когда уходил из дома, не выключал им телевизор. В новогоднюю ночь, естественно, заводил, под куранты отстреливал отсечкой.

Когда на моем мотоцикле погиб человек, оставив семью, я решил, что пора тормозить, и ушел глубоко в автоспорт.

- С мотоциклами покончено?

- Сейчас у меня мотоцикла нет и не будет. Я не могу себе это позволить. Понимаю, что если куплю, то не смогу на нем спокойно ездить. А чопперы меня не привлекают, адреналина в них мало.

- Раньше ты гонялся еще и в "кольце". Есть шанс, что вновь увидим тебя там или дрифт навсегда?

- К сожалению, у меня больше нет времени и возможности ехать в "кольце". Это самый дорогой вид автоспорта. Без спонсорской поддержки там делать нечего. Помимо различных Time Attack, я выступал в России в бюджетном моноклассе Legends. Ехал пять сезонов, начал выигрывать только в последние годы. Победа на формульной трассе в Сочи - мое самое серьезное достижение. С Legends я побывал на многих российских треках, не раз выступал в Грузии. Очень любил Смоленское кольцо и Moscow Raceway, хоть ни разу там не выигрывал и даже близко к лидерам не был.

Я безумно счастлив, что смог прикоснуться к настоящему классическому автоспорту, познакомиться со многими гонщиками, в том числе с Димой Добровольским, владельцем РДС. Я благодарен моему учителю и земляку Вите Шайтару за то, что нянчился со мной и научил в итоге ездить."Кольцо" дает исчерпывающее понимание, насколько ты быстр, оно приземляет мгновенно. Здесь мало фана и тусовки, тут скрупулезная работа над собой. Если у меня будет хоть какая-та возможность ехать в кузове, я буду в нем.

- Но сейчас ты дрифтер. Чем докажешь, что это спорт?

- В этом году FIA наконец признала дрифт автоспортивной дисциплиной. Это супердостижение каждого из нас. Есть фото, где президент федерации Жан Тодт поздравляет Аркадия Цареградцева с победой на втором этапе FIA World Drifting Cup. По итогам двух этапов, которые прошли в Японии, Аркадий стал вице-чемпионом мирового кубка по дрифту. Причем он поехал туда по белорусской лицензии. Для меня огромная радость выступать с Аркашей в одной команде в рамках белорусского чемпионата. Он показывает запредельный уровень пилотирования, причем на любых машинах. Семья G-Drive очень гордится им!