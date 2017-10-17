Белоруска в Германии: В декрете получала 600 евро в месяц 5 17.10.2017, 11:34

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Пять историй барановичских женщин, которые рожали в разных странах.

В последнее время в Беларуси разгораются горячие споры о качестве отечественной системы родовспоможения. Intex-press поговорила с уроженками города Барановичи, которые рассказали о своем опыте родов в разных странах, а также об условиях в больницах и отношении врачей.

«Официант в палату приносил меню»

Лондон, Великобритания

Юлия, 29 лет, воспитывает сына Мартина, 1 год и 3 месяца

– В 2013 году я вышла замуж, переехала в Англию. Там многие будущие мамы работают до последних месяцев беременности, посещают специальные спортивные занятия и курсы по подготовке к родам.

О беременности

У каждой беременной есть обменная карта, в которую записывают анализы, осмотры. Туда же роженица пишет пожелания по родам: включить музыку, зажечь аромасвечи… На учет по беременности становятся в 10–12 недель. Если все хорошо, женщина наблюдается у акушерки, если проблемы – у врача. Меня наблюдала акушерка. Удивило, что за всю беременность акушерка ни разу не смотрела меня на кресле.

Врачи считают, если организм женщины отвергает плод, значит, возможна патология, поэтому до 20 недель беременность не сохраняют.

В декретный отпуск можно уйти на шестом месяце. Я ушла почти на восьмом. «Декрет» длится, пока ребенку не исполнится почти год. Рабочее место сохраняется на весь срок «декрета». Первые полтора месяца платят 90% от зарплаты, а дальше по 140 фунтов (160 евро) в неделю.

О родах и отношении врачей

Место родов выбирают заранее и ставят в известность госпиталь, родильный центр или договариваются с акушеркой о домашних родах.

В родцентрах работают только акушерки, невозможно сделать анестезию и другие вмешательства. Такие центры рекомендуют женщинам с низким риском осложнений. Родильное отделение в больнице – аналог белорусского роддома.

Я рожала в больнице. На родах разрешали присутствовать еще двум близким людям. Некоторые просят мам, подруг, а я была с мужем. Он подавал воду, напоминал дышать. Для моих белорусских знакомых муж на родах – это неприемлемо, а в Англии это нормально. Роды были естественными. После родов муж перерезал сыну пуповину, малыша положили мне на живот, позже сына осмотрел педиатр. Во время родов и после врачи поддерживали меня.

Об условиях в больнице

В госпиталях есть отдельные палаты с санузлом, родильным креслом, люлькой и реанимационным столиком, на котором осматривают ребенка. В некоторых палатах есть бассейны, где можно пережидать схватки. В каждой палате есть смесь газа и воздуха «Энтонокс», которая при схватках и потугах облегчает боль.

Послеродовая палата в сутки стоит 80 фунтов (90 евро). Общая палата бесплатная. Там находится около восьми человек. В палате есть санузел. Все женщины отделены друг от друга шторками, дети находятся с мамами. В родовом отделении родственники были со мной 24 часа в сутки. В послеродовом есть часы посещения: для мужей с 12.00 до 20.00, для остальных посетителей – с 15.00 до 18.00.

Меня кормили трижды в день. По утрам официант приносил меню. Еду подавали в одноразовой посуде. На завтрак – тосты с джемом и маслом, хлопья с молоком. На обед и ужин – горячее, салат и десерт. Специальных диет для кормящих не было.

О выписке из роддома

Женщин с детьми выписывают на вторые сутки после родов. Перед нашей выпиской врач-неонатолог осмотрел сына и проверил слух на аппарате. Меня устроила возможность партнерских родов и отношение врачей после родов.

«Бесплатные палаты двухместные с отдельной душевой»

Кайзерслаутерн, Германия

Екатерина, 31 год, воспитывает дочерей Ксению, 6 лет, и Яну, 7 месяцев

– В Германию уехала работать, там встретила мужа и осталась жить. Забеременев, я подобрала клинику поближе к дому.

О беременности

В Германии не важно, когда стать на учет по беременности. Я стала где-то на седьмой неделе. Врача посещала раз в месяц, а ближе к родам – чаще. Медицинская страховка покрывает почти все расходы.

В декретный отпуск можно уйти за полтора месяца до родов. И после родов еще два месяца находиться с малышом. Также можно написать заявление на работе и продлить «декрет» до двух или трех лет.

Два года оплачивает медицинская страховка, а третий год не оплачивает никто. За декретный отпуск платят около 67% от зарплаты. С моей зарплатой выходило 600 евро в месяц.

О родах

В Германии женщина сама выбирает врача и акушера, которые будут вести беременность и примут роды. В роддоме можно было выбрать, как рожать: например, в воде, дома под присмотром акушерки и т.д. Рожают в своей одежде и в удобной позе. Врачи могут предложить обезболивающие.

На родах могут присутствовать муж, подруга, мама. Ко мне медперсонал относился хорошо, поддерживал морально, никогда не повышал голос. После рождения малыша персонал помогает женщине. А после родов акушер два месяца навещает маму с ребенком.

Об условиях в больнице

В клинике есть платные и бесплатные палаты. Бесплатные – двухместные с отдельной душевой, а платные – одноместные. Возле каждой кровати есть планшет с наушниками с платным выходом в интернет. Нас кормили обычной едой, диеты не было. Еда вкусная.

Родственники могут навещать маму с ребенком до 19 часов.

О выписке из роддома

Маму с малышом выписывают на третьи сутки. Прививки ребенку делают только после выписки, по мере его взросления. У меня есть страховка, и я посещаю врачей бесплатно. После родов женщины могут ходить на восстановительную гимнастику, которая помогает прийти в форму.

«В государственной клинике относились лучше, чем в частной»

Нантей-ле-Мо, Франция

Алеся Таварэс, 30 лет, мама Матвея, 9 лет, Осеаны, 4 года, Станислава, 2 года и Логана, 4 месяца

– Я переехала во Францию 15 лет назад с мамой и братом. Вышла замуж и в 21 год забеременела. Клинику выбирала ту, которая была ближе всего к моему городу.

О беременности

На учет по беременности нужно стать до трех месяцев беременности. Тогда на седьмом месяце освободят от оплаты за посещение врачей, а также после рождения малыша мамам будут выплачивать детское пособие.

Посещать врача и сдавать анализы нужно ежемесячно, а делать УЗИ нужно трижды за всю беременность.

В декретный отпуск уходят на седьмом месяце. Если ребенок первый, то отпуск длится, пока малышу не исполнится восемь месяцев, а если второй, то можно быть в «декрете», пока ребенку не исполнится два года. При рождении малыша дают 900 евро. За декретный отпуск государство ежемесячно выплачивает 180 евро, а работодатель платит примерно 60% от зарплаты. Если женщина не работала до беременности, то отпуск оплачивает только государство.

О родах

В нашей клинике рожать с врачом можно только если есть какие-то проблемы со здоровьем.

Мои роды принимали акушерки. На родах может присутствовать муж или другой близкий человек. Для этого не нужно проходить никаких специальных курсов. Во время родов роженице предлагают обезболивающее, стоит оно 250 евро.

После рождения ребенок все время находится с мамой. Муж может навещать женщину весь день, родственники после обеда. Приходить могут также братья и сестры навороженного, и дети с 15 лет.

Об условиях и питании

В роддоме есть как платные, так и бесплатные палаты. Платная палата в частной клинике стоит от 100 евро в сутки, а в государственной от 50 евро. Я пробовала оба варианта и разницы почти не увидела. Бесплатные палаты двухместные, а платные одноместные. В платной палате есть: кровать, телевизор, шкаф, душ, туалет, ванночка для малыша, памперсы, зеленка и детский шампунь. В бесплатной мыть ребенка нужно в отдельной комнате.

Особенного питания в роддоме не было – кормили, как «в школьной столовой».

О выписке из роддома

После родов в больницу приходит педиатр, чтобы осмотреть ребенка, и еще раз перед выпиской. Одно посещение педиатра стоит 60 евро. У меня есть страховка, поэтому я ни за что не платила.

Молодых мам с детьми выписывают через три-четыре дня. Если ребенок не первый, то могут выписать и на второй день.

Для меня странно, но в государственной клинике ко мне относились лучше, чем в частной. Врачи там мне показались более вежливые.

«Декретный отпуск делится на две части»

Каролинка, Чехия

Инна Коняржикова, 34 года, мама Ричарда, 12 лет, и Михаэллы, 7 лет

– Я переехала в Чехию в 2001 году на работу. Здесь встретила будущего мужа и осталась жить. Когда забеременела, по совету подруги поехала в соседний город стать на учет по беременности, так как в моем городе больницы нет.

О беременности

На ранних сроках ездила в поликлинику раз в месяц, в середине беременности дважды в месяц, а ближе к родам еженедельно. УЗИ бесплатные, их проводили при каждом посещении врача. За время беременности анализы сдавала трижды. Их покрывает медстраховка. За дополнительные анализы, например, чтобы выявить, не будет ли у ребенка осложнений, нужно заплатить 40 евро.

Во время беременности женщина должна найти детского врача, к которому после родов можно будет на осмотр отвести ребенка.

В Чехии декретный отпуск делится на две части. На восьмом месяце беременности женщина уходит в «отпуск по беременности», который длится семь месяцев. Затем наступает «родительский отпуск», который длится до 4 лет. За декретный отпуск государство выделяет женщине 220 тысяч крон (около 10 тысяч долларов) и разделяет эту сумму на месяцы.

О родах

В родзале женщина рожает отдельно от других рожениц, во время родов рядом с ней может быть муж или любой близкий человек. Через несколько часов после рождения малыша женщину могут навестить родственники и друзья.

Об условиях в больнице

В предродовом отделении роженица находится в отдельной палате под наблюдением врачей. Там есть санузел, ванная комната, где будущие мамы во время схваток могут полежать в теплой воде. Роженицу могут навещать муж, подруги или родственники.

После родов женщин с детьми переводят в общую палату. Но можно снять платную за 40–50 евро в сутки с телевизором и санузлом.

Кормили нас «стандартной больничной едой»: по утрам бутерброды с ветчиной и чаем, в обед овощной суп, картофель с мясом и подливой, а вечером снова могли дать бутерброд.

О выписке из роддома

Из роддома выписывают примерно на 4–5 сутки. Прививки ребенку делает детский врач спустя время после выписки.

Второго ребенка я рожала также в этой больнице. Оба раза мои роды прошли прекрасно.

«Диеты для кормящих не было»

Барановичи, Беларусь

Светлана Бурба, 28 лет, воспитывает Игната, 4 года, и Ксению, 1 год 10 месяцев

– Я всю жизнь живу в Барановичах. В 23 года я забеременела и стала на учет по беременности.

О беременности

Первое УЗИ сделали бесплатно на 12-й неделе. Все анализы и УЗИ делали по плану и в нужные сроки. С первым ребенком на 34-й неделе я попала в отделение патологии, так как были плохие анализы и начиналось раскрытие шейки матки. Когда подходил срок рожать, меня предупредили: если за ночь не рожу, то помогут. И дали подписать согласие на медицинское вмешательство в экстренных случаях.

Об условиях в больнице

В отделении патологии я лежала до родов, со мной – еще четыре роженицы.

Можно оплатить индивидуальное ведение родов и лежать в отдельной палате. Как до родов, так во время и после родов, у женщины отдельный родовый зал. В платной палате женщину могут навещать родственники.

Питание было «больничным». Особой диеты для кормящих не было.

О родах

Оба раза я рожала сама. И в первый, и во второй раз мне делали анестезию, после чего роды ускорялись. Медперсонал не кричал, потому что я слушала врачей: дышала, когда говорили, терпела боль и тужилась.

О выписке из роддома

После родов дети находятся с мамами круглосуточно. Ежедневно детский врач, медсестра и гинеколог осматривали мам и детей. Также приходил дежурный детский врач. Прививки навороженному делают только с согласия родителей. На четвертые сутки мне сделали УЗИ матки.

И в первые, и во вторые роды меня выписали из роддома на пятые сутки.