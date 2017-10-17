Cлуччанин: Если бабушке нравится моя корзина, но купить не может, то обязательно делаю скидку 1 17.10.2017, 12:18

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Александр Пархимович рассказал, как зарабатывает на жизнь плетением из лозы.

Александр Пархимович из деревни Городище зарегистрировался ремесленником девять лет назад. Из лозы он плетет хлебницы, корзины, светильники, сундуки и прочую утварь. На доход от ремесла живет вся его семья, пишет kurjer.info.

Александру было 18 лет, когда он увидел у знакомых корзинки из ивовой лозы. Понравились изделия — прочные, легкие, удобные.

«Загорелся желанием сделать самостоятельно, попросил показать, как плести, — рассказывает Александр. — За сутки с азартом сделал 10 небольших корзинок для цветов, да ещё и продал их цветочному павильону. Заработал первые 10 долларов (за каждую корзину по доллару). Для меня это были огромные деньги! Мама получала около 100 долларов в месяц».

Александр учился лозоплетению в основном по книгам, кое-что подсказывали другие мастера. Сейчас в ассортименте домашней мастерской несколько десятков изделий: корзины, вазы, конфетницы, переноски, домики для животных, хлебницы, сундуки, светильники.

Александр официально зарегистрировался ремесленником девять лет назад, один раз в год платит налог.

Как готовится сырье

Основной материал для изделий — ивовый прут. Семья Александра заготавливает его вдоль рек, озер, болот. Для эксклюзивных изделий ремесленник выращивает три вида ивы на своём участке.

Подготовка прута — трудоёмкий и ответственный процесс. Если нарушить технологию, то лоза деформируется и изделия могут потерять форму.

Прутья Александр проваривает в специальных металлических баках. Воду доводит до кипения, погружает пучки, выдерживает 30–60 минут. При более длительной варке древесина темнеет. Проваренные прутья расстилает на полу или погружает в холодную воду, после чего снимает кору.

Ремесло повышает самооценку

Свой товар Александр продает с помощью интернета. В выходные дни торгует на Слуцком рынке.

Клиентов, по его мнению, достаточно. Есть даже постоянные, которые приходят на рынок практически каждые выходные и смотрят, не появилось ли что-то новенькое, необычное. Как правило, без покупки они не уходят.

«Я получаю удовольствие от того, что людям нравятся мои работы. Моя самооценка повышается, — говорит Александр. — Я стараюсь просто относиться к людям. Если вижу, что бабушке нравится моя корзина, но купить не может, потому что для нее дорого, то обязательно делаю скидку. Приятно сознавать, что люди будут пользоваться вещами и вспоминать меня добрым словом».

Лозоплетение влияет на здоровье

Александр говорит, что лозоплетение — тяжелый труд. Из-за постоянной нагрузки руки иногда отекают, пальцы болят, краснеют, появляются мозоли. Мужчина спасается мазями, а по утрам погружает руки в прохладную воду. У него болят колени, потому что во время плетения опирается на них.

Александр не хочет отказываться от своего занятия. «Я не думаю все время о деньгах. Занятие должно нравиться, быть для души. Успех приходит с годами. Нужно запастись терпением, совершить много ошибок, постоянно совершенствоваться и любить лозу», — считает мастер.

На что хватает доходов

У Александра большая семья: жена, дочь и трое сыновей. На текущие нужды, еду и одежду им хватает. На крупные покупки приходится откладывать.