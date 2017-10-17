Командир части в Печах, «отстраненный от должности», находится на рабочем месте 16 17.10.2017, 12:42

7,077

Журналисты дозвонились ему по рабочему номеру.

Командир 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений 72-го гвардейского Объединенного учебного центра ВС РБ, в которой служил погибший Александр Коржич, подполковник Александр Чернов находится на рабочем месте.

Это выяснил журналист «Еврорадио», позвонив ему по рабочему номеру.

Напомним, после того как смерть Александра Коржича получила благодаря независимым СМИ широкий общественный резонанс, пресс-секретарь Министерства обороны, начальник информационного управления Главного управления идеологической работы полковник Владимир Макаров сообщил, что командир части, где служил погибший солдат отстранен от работы.

- Приказом министра обороны Беларуси за непринятие исчерпывающих мер по поддержанию уставного порядка отстранены от должностей пять должностных лиц 72-го Объединенного учебного центра, включая командира воинской части, где проходил службу военнослужащий. Четверо военнослужащих должностных лиц уволены из рядов Вооруженных Сил, — заявил начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров, передало 14 октября Общенациональное телевидение (ОНТ).

Александр Чернов, это тот самый офицер, который поведал журналисту, подполковнику запаса Николаю Макаревичу, что о таком старшине роты, как Артур Вирбал, каждый командир подразделения мечтает. Публикация Макаревича, посвященная Вирбалу под названием «Отец солдатам» вышла в газете Борисовского райисполкома «Единство» в сентябре минувшего года.

Сейчас Артур Вирбал подозревается в мошенничестве, а именно в том, что пользовался банковской карточкой Александра Коржича в собственных целях.