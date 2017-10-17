Алесь Евсеенко: Значительная часть страны находится в «забастовке» к власти 2 17.10.2017, 13:25

Алесь Евсеенко

На мирный протест 21 октября в Минске выйдут самые разные слои населения.

Об этом сайту Charter97.org рассказал представитель Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесь Евсеенко.

- Жители многих городов сообщают, что ситуация с пенсиями и зарплатами стала критической. Как обстоят дела в вашем регионе?

- В Гомельской области происходит тоже самое, что и во всей стране. Ситуация тяжелая: денег у людей катастрофически не хватает, работы нет. Пожилым людям приходится делиться мизерными пенсиями с детьми, внуками. В общем, не сладко от этого. Цены постоянно растут и особо рассчитывать не на что, только на собственные силы.

- Как люди выживают в таких условиях?

- Немного помогают подсобные хозяйства в деревнях. Каждый день, когда идут пригородные поезда, вижу, что люди тянут на себе «клумки» в город, как волы. Грибы собирают, которые нельзя есть, ведрами. То есть гребут все, не смотрят даже на радиацию. В общем, гомельчане выживают, как могу. Можно сказать, что перешли на подножный корм.

Предприятия в городе стоят. Более-менее ритмично работает по Гомелю один «Гомсельмаш», а остальные перебиваются с хлеба на воду. Посокращали хлебокомбинат даже, предприятие, которое, казалось, может работать стабильно.

Знаете, в свое время гомельские предприятия были лидерами по забастовкам. Раньше на «Госмельмаше», радиозаводе были нормальные профсоюзные организации. Сейчас на 60% процентов профсоюзники, сидящие в кабинетах - чиновники, которых сократили и из кабинета в райисполкоме перебросили в профсоюзный кабинет.

Очевидно, что такие профсоюзы защищать работников не будут. «Профсоюзный лидер», который пересел из кресла чиновника никогда не пойдет против своих бывших соратников.

- 21 октября в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0. Поддерживаете ли вы его проведение?

- Безусловно поддерживаю! У белорусов есть конституционное право высказывать свое мнение и участвовать в мирных акциях протеста. Когда люди не работают, то они, можно сказать, находятся в вынужденном страйке, а это означает, что необходимо выходить на улицы и защищать свои права. Значительная часть страны находится в состоянии «вынужденной забастовки».

Власти должны прислушиваться к людям, к их проблемам, принимать меры в пользу народа, а не чиновников.

Хочу сказать, что на мирный протест 21 октября должны выйти не только возмущенные декретом о «тунеядцах», низкими зарплатами, а и пенсионеры. Потому что многие проблемы ложатся на их плечи. Например, при возвращении скандального декрета, им придется платить за детей, которые не могут найти работу.

Также считаю, что на Площадь выйдут противники декрета №18, по которому у родителей могут отнять детей за неуплату коммуналки.