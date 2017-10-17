закрыть
17 октября 2017, вторник, 14:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Трибуна»: Игорь Криушенко будет возглавлять сборную Беларуси еще два года

2
  • 17.10.2017, 13:33
Игорь Криушенко
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ближайшее время с главным тренером сборной Беларуси по футболу продлят контракт.

В ближайшее время БФФ продлит контракт с главным тренером сборной Беларуси Игорем Криушенко на два года, утверждает «Трибуна»

Игорь Криушенко возглавил сборную Беларуси в марте нынешнего года. При нем команда провела шесть официальных встреч, в которых потерпела пять поражений и добилась одной победы. Общая разница мячей — 4-15. Беларусь заняла последнее место в отборочной группе, пропустив вперед даже сборную Люксембурга. 

Также за этот период Беларусь упала в рейтинге ФИФА с 57-го на 91-е место.


Мнение

Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч
Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип


Интервью

Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»