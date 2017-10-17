«Трибуна»: Игорь Криушенко будет возглавлять сборную Беларуси еще два года 2 17.10.2017, 13:33

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ближайшее время с главным тренером сборной Беларуси по футболу продлят контракт.

В ближайшее время БФФ продлит контракт с главным тренером сборной Беларуси Игорем Криушенко на два года, утверждает «Трибуна».

Игорь Криушенко возглавил сборную Беларуси в марте нынешнего года. При нем команда провела шесть официальных встреч, в которых потерпела пять поражений и добилась одной победы. Общая разница мячей — 4-15. Беларусь заняла последнее место в отборочной группе, пропустив вперед даже сборную Люксембурга.

Также за этот период Беларусь упала в рейтинге ФИФА с 57-го на 91-е место.