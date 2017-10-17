В Киеве проходит массовая акция в поддержку «Большой политической реформы»10
- 17.10.2017, 14:03
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Возле Верховной Рады и Нацбанка собрались около шести тысяч человек.
В Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста нескольких оппозиционных партий и движений под названием «Всеукраинское собрание в поддержку Большой политической реформы».
Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента Украины отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.
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15:37
Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в комментарии «112 Украина» сообщил, что по итогам столкновений есть как минимум один пострадавший со стороны правоохранителей.
15:31
Активисты под Радой.
15:18
Журналист Александр Рудоманов сообщает о драке между митингующими и правоохранителями. "Пробовали пронести палатки, начали ломать рамки".
15:02
Участники акции отправились от здания Верховной Рады на Банковую, где расположена Администрация президента. Почему? Пока непонятно.
14:25
На протесты под Верховной Радой не пытались пронести запрещенные предметы, - Шевченко.
По оценке МВД, в протестах приняли участие около 6 тыс. человек.
14:20
Такое решение было принято в связи с тем, что в 15:30 спикер ВР Андрей Парубий должен огласить результат консультаций с президентом и лидерами коалиции. По крайней мере, по словам нардепа Мустафы Найема.
14:15
Лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михaил Саакашвили заявил, что план дальнейших действий протестующих у здания Верховной Рады будет объявлен в 16:00, передает "Интерфакс-Украина".
13:50
Советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко убежден, что штурм Верховной Рады сегодня маловероятен, как и третий Майдан.
13:45
Также СМИ заявляют, что протестующие заблокировали выходы из парламентских комитетов Верховной Рады на улицах Садовой и Шелковичной. Так народных избранников призывают работать.
13:37
Тем временем в нардепа Алексея Гончаренко возле здания Верховной Рады полетели яйца и крики "губошлеп".
13:24
К Верховной Раде подвозят полевую кухню.
13:23
Тем временем, по информации "Апострофа", людей возле здания Верховной Рады становится меньше.
13:15
Нардеп Сергей Лещенко утверждает, что его коллега Владимир Парасюк не лез драться, а "споткнулся и зацепился за Гелетея". В свою очередь начальник УГО Украины Валерий Гелетей в эфире телеканала "112 Украина" отметил, что не будет опускаться до уровня Парасюка.
13:01
На данный момент спикер парламента Андрей Парубий закрыл утренние пленарное заседание Рады.
12:47
Поползли слухи о возможной сегодня попытке штурма ВР с использованием взрывчатых пакетов.
12:30
Нардеп Егор Соболев с трибуны Верховной Рады призывает парламентариев выйти к учасникам акции протеста под стенами здания... По его словам, нельзя говорить людям "придите завтра".
12:28
После медицинской реформы парламент рассмотрит два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности и изменении избирательной системы. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий в начале сегодняшнего заседания Рады.
12:25
Новая информация относительно потасовки нардепа Парасюка с начальником УГО Гелетеем - материалы об инциденте полиция передаст в прокуратуру
12:16
Тем временем во время встречи с президентом Мальты глава украинского государства Петр Порошенко прокомментировал события под Верховной Радой:
"Я с пониманием отношусь к акциям и с уважением к их участникам. Кроме того, мне очень важно, я требую от всех правоохранительных органов, обеспечить мирный характер акций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события, которые произошли 31 августа, которые привели к гибели 4 нацгвардейцев. И именно поэтому я считаю, что это чрезвычайно важная задача для того, чтобы ответственно к этому отнеслись и организаторы, и правоохранители", - отметил он.
12:13
Парламент начал работу. Трибуна пока не заблокирована.
12:09
Саакашвили во время выступления перед протестующими под Верховной Радой посоветовал президенту Петру Порошенко уйти в отставку.
"Если до конца дня эти люди не примут никакого решения на благо народа, то мы должны подумать о следующих наших требованиях... Пока есть Порошенко – нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко - будут нищета! Пока есть Порошенко будет эмиграция... Если Порошенко не услышит сегодня вас, то нам всем надо будет переместиться в другое место. Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам сюда. Если не будет никаких решений на благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своей должности. У него еще есть время! Это не мой ультиматум, это мой совет", - цитирует экс-губернатора Одесской области "Украинская правда".
11:55
По подсчетам начальника ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, количество участников митинга возле здания Верховной Рады по состоянию на полдень составляет около 4,5 тыс. человек и еще около полутора тысяч митингуют под Нацбанком Украины, передает "Интерфакс-Украина".
11:50
И сразу же вышел на сцену. "Мы не уйдем, пока они не выполнят наши требования", - отметил Саакашвили.
11:46
На акции протеста под Радой появился Михaил Саакашвили.
11:43
Партия "Национальный корпус" решила напомнить, чего же требуют протестующие под Радой.
11:33
К слову, Саакашвили на акции протеста пока не видно.
11:26
Инициаторы акции протеста под Радой обещают блокировать трибуну парламента.
"В 13 часов начнется пленарное заседание. Стоим. Наши депутаты будут блокировать трибуну парламента, пока наши требования не будут услышаны", - цитирует заявление нардепа Светланы Залищук "Украинская правда".
Примечательно, перед этим она осудила инициативу президента Петра Порошенко отменить неприкосновенность депутатов с 2020 года.
11:14
Под Радой перед участниками акции протеста выступает нардеп Мустафа Найем, вспоминая о Майдане и "теплых кабинетах". Он призывает людей не расходиться.
10:55
Приветствие президента Мальты или "взрывы под Радой".
10:45
Теперь участники акции протеста под Радой по-особенному встречают нардепов.
10:37
В центре слышны залпы в честь визита президента Мальты. СМИ утверждают, что участников акции протеста под Радой об этом предупредили.
10:34
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука поблагодарил протестующих под Радой за выдержку и соблюдение порядка.
10:27
В ходе протестов под Верховной Радой между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошла потасовка.
10:14
Таким выглядит протест под Радой через объектив "Украинской правды".
10:03
Участники акции протеста под Радой начали жаловаться на плохую связь.
9:55
Нардепы, которые поддерживают протесты под Радой, считают предложение президента Украины относительно снятия депутатской неприкосновенности "подачкой".
9:39
По информации "Интерфакс-Украина", сейчас возле Верховной Рады более 4 тыс. человек принимает участие в акции протеста. В частности, это представители различных политических сил и общественных организаций: Рух новых сил, "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "5.10", "Демальянс", вкладчики банка "Михайловский", небольшое количество сторонников партии "Свобода", и Национального корпуса.
Уже выступил народный депутат Егор Соболев.
Кроме него на мероприятии также присутствуют народные депутаты Юрий Левченко, Семен Семенченко, Сергей Лещенко, глава фракции "Самопомич" в Киевсовете Сергей Гусовский.
9:33
Партия "Национальный корпус" огласила свою позицию относительно сегодняшних протестов под Радой - требования поддерживают, а Саакашвили – нет.
9:12
Во время заседания согласительного совета Верховной Рады спикер парламента Андрей Парубий поручил профильному комитету неотложно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.
9:09
А тем временем президент Украины предложил внести изменения в Конституцию в части депутатской неприкосновенности. Как отмечалось, это одно из требований протестующих под Радой.
8:52
Можно утверждать, что акция протеста стартовала.
8:44
Директор департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало в эфире телеканала "112 Украина" констатировал, что на данный момент в центре Киева наблюдается осложнение движения транспорта на подъезде к правительственному кварталу. Однако он уверил, что все желающие смогут попасть туда, предварительно пройдя поверхностную проверку через металлоискатель. "Полиция призывает не поднимать вокруг этого ажиотажа и не спекулировать, что кто-то не попадет на мирное собрание", - отметил Тракало.
8:29
Сейчас правоохранителей возле Верховной Рады больше, чем участников акции протеста. По оценкам журналистов, протестующих собралось около 200 человек.
8:07
Нарушения правопорядка на данный момент в правительственном квартале не зафиксированы. Всего, по словам Крищенко, правопорядок в центре города обеспечивает 3,5 тыс. правоохранителей. При осложнении оперативной обстановки в полиции готовы задействовать дополнительные силы.
7:53
Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире "112 Украина" сообщил, что, по разным оценкам, на протесты под ВР соберутся до 10 тыс. человек.
7:45
Так сейчас выглядит правительственный квартал.
7:39
С утра 17 октября в центре столицы усилены меры безопасности. Возле самой ВР около 500 человек Нацгвардии, также работает полиция. В центре частично перекрыты ул. Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты ул. Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. До подъезда к ул. Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили. Вокруг ВР также стоят металлические рамки, людей проверяют на наличие оружия и опасных веществ.
7:37
Накануне акции протеста правоохранители задержали несколько человек. В МВД утверждают, что они готовились к провокациям в ходе массовых мероприятий под стенами Верховной Рады. Несколько задержанных являются близкими к движению Михаила Саакашвили "Рух нових сил".