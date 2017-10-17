В Киеве проходит массовая акция в поддержку «Большой политической реформы» 10 17.10.2017, 14:03

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ФОТО: УКРАЇНСЬКЕ ФОТО

Возле Верховной Рады и Нацбанка собрались около шести тысяч человек.

В Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста нескольких оппозиционных партий и движений под названием «Всеукраинское собрание в поддержку Большой политической реформы».

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента Украины отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

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Фото: Українське фото

15:37

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в комментарии «112 Украина» сообщил, что по итогам столкновений есть как минимум один пострадавший со стороны правоохранителей.

15:31

Активисты под Радой.

15:18

Журналист Александр Рудоманов сообщает о драке между митингующими и правоохранителями. "Пробовали пронести палатки, начали ломать рамки".

15:02

Участники акции отправились от здания Верховной Рады на Банковую, где расположена Администрация президента. Почему? Пока непонятно.

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

14:25

На протесты под Верховной Радой не пытались пронести запрещенные предметы, - Шевченко.

По оценке МВД, в протестах приняли участие около 6 тыс. человек.

14:20

Такое решение было принято в связи с тем, что в 15:30 спикер ВР Андрей Парубий должен огласить результат консультаций с президентом и лидерами коалиции. По крайней мере, по словам нардепа Мустафы Найема.

14:15

Лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михaил Саакашвили заявил, что план дальнейших действий протестующих у здания Верховной Рады будет объявлен в 16:00, передает "Интерфакс-Украина".

13:50

Советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко убежден, что штурм Верховной Рады сегодня маловероятен, как и третий Майдан.

13:45

Также СМИ заявляют, что протестующие заблокировали выходы из парламентских комитетов Верховной Рады на улицах Садовой и Шелковичной. Так народных избранников призывают работать.

13:37

Тем временем в нардепа Алексея Гончаренко возле здания Верховной Рады полетели яйца и крики "губошлеп".

13:24

К Верховной Раде подвозят полевую кухню.

Фото: Roman Kravets

Фото: Roman Kravets

13:23

Тем временем, по информации "Апострофа", людей возле здания Верховной Рады становится меньше.

13:15

Нардеп Сергей Лещенко утверждает, что его коллега Владимир Парасюк не лез драться, а "споткнулся и зацепился за Гелетея". В свою очередь начальник УГО Украины Валерий Гелетей в эфире телеканала "112 Украина" отметил, что не будет опускаться до уровня Парасюка.

13:01

На данный момент спикер парламента Андрей Парубий закрыл утренние пленарное заседание Рады.

12:47

Поползли слухи о возможной сегодня попытке штурма ВР с использованием взрывчатых пакетов.

12:30

Нардеп Егор Соболев с трибуны Верховной Рады призывает парламентариев выйти к учасникам акции протеста под стенами здания... По его словам, нельзя говорить людям "придите завтра".

12:28

После медицинской реформы парламент рассмотрит два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности и изменении избирательной системы. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий в начале сегодняшнего заседания Рады.

12:25

Новая информация относительно потасовки нардепа Парасюка с начальником УГО Гелетеем - материалы об инциденте полиция передаст в прокуратуру

12:16

Тем временем во время встречи с президентом Мальты глава украинского государства Петр Порошенко прокомментировал события под Верховной Радой:

"Я с пониманием отношусь к акциям и с уважением к их участникам. Кроме того, мне очень важно, я требую от всех правоохранительных органов, обеспечить мирный характер акций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события, которые произошли 31 августа, которые привели к гибели 4 нацгвардейцев. И именно поэтому я считаю, что это чрезвычайно важная задача для того, чтобы ответственно к этому отнеслись и организаторы, и правоохранители", - отметил он.

12:13

Парламент начал работу. Трибуна пока не заблокирована.

12:09

Саакашвили во время выступления перед протестующими под Верховной Радой посоветовал президенту Петру Порошенко уйти в отставку.

"Если до конца дня эти люди не примут никакого решения на благо народа, то мы должны подумать о следующих наших требованиях... Пока есть Порошенко – нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко - будут нищета! Пока есть Порошенко будет эмиграция... Если Порошенко не услышит сегодня вас, то нам всем надо будет переместиться в другое место. Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам сюда. Если не будет никаких решений на благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своей должности. У него еще есть время! Это не мой ультиматум, это мой совет", - цитирует экс-губернатора Одесской области "Украинская правда".

11:55

По подсчетам начальника ГУ Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, количество участников митинга возле здания Верховной Рады по состоянию на полдень составляет около 4,5 тыс. человек и еще около полутора тысяч митингуют под Нацбанком Украины, передает "Интерфакс-Украина".

11:50

И сразу же вышел на сцену. "Мы не уйдем, пока они не выполнят наши требования", - отметил Саакашвили.

Фото: "Апостроф"

11:46

На акции протеста под Радой появился Михaил Саакашвили.

11:43

Партия "Национальный корпус" решила напомнить, чего же требуют протестующие под Радой.

11:33

К слову, Саакашвили на акции протеста пока не видно.

11:26

Инициаторы акции протеста под Радой обещают блокировать трибуну парламента.

"В 13 часов начнется пленарное заседание. Стоим. Наши депутаты будут блокировать трибуну парламента, пока наши требования не будут услышаны", - цитирует заявление нардепа Светланы Залищук "Украинская правда".

Примечательно, перед этим она осудила инициативу президента Петра Порошенко отменить неприкосновенность депутатов с 2020 года.

11:14

Под Радой перед участниками акции протеста выступает нардеп Мустафа Найем, вспоминая о Майдане и "теплых кабинетах". Он призывает людей не расходиться.

10:55

Приветствие президента Мальты или "взрывы под Радой".

10:45

Теперь участники акции протеста под Радой по-особенному встречают нардепов.

10:37

В центре слышны залпы в честь визита президента Мальты. СМИ утверждают, что участников акции протеста под Радой об этом предупредили.

10:34

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука поблагодарил протестующих под Радой за выдержку и соблюдение порядка.

10:27

В ходе протестов под Верховной Радой между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошла потасовка.

10:14

Таким выглядит протест под Радой через объектив "Украинской правды".

10:03

Участники акции протеста под Радой начали жаловаться на плохую связь.

9:55

Нардепы, которые поддерживают протесты под Радой, считают предложение президента Украины относительно снятия депутатской неприкосновенности "подачкой".

9:39

По информации "Интерфакс-Украина", сейчас возле Верховной Рады более 4 тыс. человек принимает участие в акции протеста. В частности, это представители различных политических сил и общественных организаций: Рух новых сил, "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "5.10", "Демальянс", вкладчики банка "Михайловский", небольшое количество сторонников партии "Свобода", и Национального корпуса.

Уже выступил народный депутат Егор Соболев.

Кроме него на мероприятии также присутствуют народные депутаты Юрий Левченко, Семен Семенченко, Сергей Лещенко, глава фракции "Самопомич" в Киевсовете Сергей Гусовский.

9:33

Партия "Национальный корпус" огласила свою позицию относительно сегодняшних протестов под Радой - требования поддерживают, а Саакашвили – нет.

9:12

Во время заседания согласительного совета Верховной Рады спикер парламента Андрей Парубий поручил профильному комитету неотложно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.

9:09

А тем временем президент Украины предложил внести изменения в Конституцию в части депутатской неприкосновенности. Как отмечалось, это одно из требований протестующих под Радой.

8:52

Можно утверждать, что акция протеста стартовала.

8:44

Директор департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало в эфире телеканала "112 Украина" констатировал, что на данный момент в центре Киева наблюдается осложнение движения транспорта на подъезде к правительственному кварталу. Однако он уверил, что все желающие смогут попасть туда, предварительно пройдя поверхностную проверку через металлоискатель. "Полиция призывает не поднимать вокруг этого ажиотажа и не спекулировать, что кто-то не попадет на мирное собрание", - отметил Тракало.

8:29

Сейчас правоохранителей возле Верховной Рады больше, чем участников акции протеста. По оценкам журналистов, протестующих собралось около 200 человек.

8:07

Нарушения правопорядка на данный момент в правительственном квартале не зафиксированы. Всего, по словам Крищенко, правопорядок в центре города обеспечивает 3,5 тыс. правоохранителей. При осложнении оперативной обстановки в полиции готовы задействовать дополнительные силы.

7:53

Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире "112 Украина" сообщил, что, по разным оценкам, на протесты под ВР соберутся до 10 тыс. человек.

7:45

Так сейчас выглядит правительственный квартал.

7:39

С утра 17 октября в центре столицы усилены меры безопасности. Возле самой ВР около 500 человек Нацгвардии, также работает полиция. В центре частично перекрыты ул. Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты ул. Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. До подъезда к ул. Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили. Вокруг ВР также стоят металлические рамки, людей проверяют на наличие оружия и опасных веществ.

7:37

Накануне акции протеста правоохранители задержали несколько человек. В МВД утверждают, что они готовились к провокациям в ходе массовых мероприятий под стенами Верховной Рады. Несколько задержанных являются близкими к движению Михаила Саакашвили "Рух нових сил".