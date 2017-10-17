Названы четыре необычных способа улучшить зрение 17.10.2017, 13:58

Ключевую роль в каждом деле играет позитивный настрой и уверенность в успехе.

Мы привыкли считать близорукость физической болезнью. А как влияют на зрение стресс и эмоции? И могут ли специальные упражнения соперничать по эффективности с операцией на глазах?

Вы стали хуже видеть и относитесь к этому как к неизбежности. Возможно, виной этому не физиологические изменения и вам требуется консультация психотерапевта. Почему зачастую нам проще в буквальном смысле закрыть глаза на проблему и что можно сделать для ее решения?

Взять ответственность на себя

Офтальмологи обычно скептически относятся к методам восстановления зрения, которые предлагает нетрадиционная медицина. Но, возможно, некоторые из них заслуживают внимания. Самый известный был разработан американским офтальмологом Уильямом Бейтсом еще в начале 1920-х и позже дополнен его последователями, пишет orthodox.od.ua.

«Йога для глаз» расслабляет глазные мышцы и ум. Но метод основан не на индийской духовной традиции, а на предположении Бейтса о том, что зрение ухудшается вследствие психического напряжения, которое возникает из-за усилия разглядеть предмет независимо от расстояния до него.

Предложенные Бейтсом упражнения, такие как палминг (положить ладони на закрытые глаза) для расслабления, покачивание (наклонять голову в стороны), моргание, чтобы увлажнить глаз, или движения, которые изменяют направление и дальность взгляда, чтобы поддерживать эластичность хрусталика, очень часто воспроизводятся в других авторских методиках.

Судя по бурным дискуссиям в интернет-форумах, кому-то такие упражнения помогают, кому-то нет.

Журналист Евгений Черных, например, четыре года назад по заданию одной из газет опробовал на себе одну из систем восстановления зрения и за 7 недель сумел избавиться от возрастной дальнозоркости (+2,5). Самым трудным, вспоминает он, был психологический момент – снять очки, хотя необходимости в них уже не было. Сейчас Евгению 64 года, и он по-прежнему может читать мелкий текст без очков.

В Сети есть множество материалов, которые помогают самостоятельно освоить ту или иную методику коррекции зрения. Почему же большинство эту информацию игнорирует и, не задумываясь, отправляется к врачу за очередными очками?

Изменить подход

Офтальмологи признают, что стресс влияет на зрение. Психологи идут дальше, обнаруживая прямую связь между плохим зрением и психологическими проблемами.

Только не нужно абсолютизировать этот подход. Например, если у клиента была черепно-мозговая травма, то здесь и надо в первую очередь искать объяснение. Но если зрение стремительно ухудшается, а физических причин нет, тут может обнаружиться психологическая подоплека.

Тогда мы задаемся вопросом: чего клиент не хочет видеть? Возможно, это что-то непереносимое для него. Так было с одной моей клиенткой, которой муж практически открыто изменял. Она не хотела этого замечать, поскольку не в силах была изменить ситуацию: не имея профессии, не представляла, как выжить самостоятельно. У нее, кроме сильного ухудшения зрения, началось еще и системное заболевание. Обобщая, можно сказать, что тело берет на себя ту тяжесть, которую не смогла переработать психика.

В таких случаях психотерапия приносит плоды. И еще один пример из практики. Родители привели к ней мальчика, у которого зрение за первые два года в школе упало до –6. В ходе психотерапевтической работы выяснилось, что у него конфликт с одноклассниками, и по мере решения проблемы его зрение улучшилось до –3.

С детьми изменений добить

Традиционная китайская медицина тоже признает, что эмоции влияют на зрение.

«Глаза, в нашем представлении, являются «внешними отверстиями» печени. Соответственно, все, что повреждает печень, повреждает и зрение, – рассказывает доктор китайской медицины Александр Дворянчиков. – А это в первую очередь гнев и раздражение».

Немного скорректировать зрение или как минимум не допустить его ухудшения можно не только принимая китайские препараты, но и самостоятельно работая над собой. Для этого следует отдавать предпочтение продуктам, питающим печень (курица, пшеница, сладкие фрукты и сладкие овощи в малых количествах) и кровь (внутренние органы животных, фасоль, чечевица..

Рекомендуется 2 раза в день по 5–10 минут делать массаж определенных точек вокруг глаз (видеоролики с инструкциями легко найти в интернете). А вот для кардинального улучшения зрения, подчеркивает Александр Дворянчиков, необходима иглотерапия.

Верить в результат

На самом деле смотрит глаз, а видит мозг. Первый получает и передает изображения второму, который их интерпретирует. Мобильное приложение GlassesOff, разработанное в Израиле, нацелено на то, чтобы научить мозг лучше «видеть».

Создатели обещают, что люди, страдающие дальнозоркостью, смогут читать газету без очков и победят усталость глаз и головные боли через 3 месяца тренировок трижды в неделю. Чтобы сохранять результат, достаточно от одного до трех сеансов в месяц.

Играть, чтобы улучшить зрение, – идея соблазнительная. «Ваша миссия: определить, появился Габор (круглая наклейка с вертикальными черно-белыми полосками) на первой или второй картинке», – таково одно из заданий этого приложения.

Отвечать надо, щелкнув по правой или левой стороне экрана. Габор появляется на секунду в центре экрана, более или менее расплывчатый или контрастный, среди других Габоров или крестов, которые отвлекают внимание.

59-летняя Елизавета использует GlassesOff уже 8 месяцев.

«Чаще всего обхожусь без очков, хотя носила их с десяти лет, – говорит она. – Могу без труда прочесть меню в ресторане или список ингредиентов на упаковках. Очки надеваю, только чтобы читать подолгу или когда освещение неяркое».

«Метод заставляет определенные области мозга извлекать максимум из той информации, которую передают ему глаза, – комментирует психоневролог Сильви Шокрон (Sylvie Chokron), руководитель Рабочей группы по зрению и когнитивной функции в Офтальмологическом фонде Адольфа Ротшильда в Париже. – Такие упражнения как бы «обманывают» глаз: изображение, которое он воспринимает как расплывчатое, мозг учится интерпретировать как четкое».

Какой бы метод мы ни выбрали, ключевую роль играет позитивный настрой и уверенность в успехе. Главное – что мы решаем не ждать волшебника, а помогать себе сами, начинаем планомерно, ежедневно заниматься и направлять осознанное внимание на себя. Тогда будет эффект от любых упражнений, даже тех, которые мы придумали сами».