«Вы хотите, чтобы я платил 2 рубля за парковку?» 14 17.10.2017, 14:30

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Журналисты провели один день с эвакуаторщиками возле авторынка.

Наверное, если спросить автомобилистов Минска о том, какую связанную проблему стоит решать в городе в первую очередь, один из популярнейших ответов будет касаться парковок. О нехватке мест, где законно можно было было бы оставить машину, говорят и простые водители, и власти. В то же время и те, и другие относятся к нарушителям крайне негативно, отмечая, что среди последних не так уж много тех, кто вынужден парковаться не по правилам, многие поступают так ради собственного удобства, пусть и в ущерб другим, пишет сайт abw.by.

В минувшую субботу мы отправились в рейд с сотрудниками ГАИ Минского района к авторынку в Малиновке, чтобы узнать, кто и по какой причине нарушает правила остановки и стоянки и можно ли, наказывая водителей, справиться с проблемой.

Место выбрано не случайно: администрация рынка пожаловалось на большое количество нарушителей и трудности с проездом.

10 утра, мы встречаемся с сотрудниками ОГАИ и службы эвакуации на АЗС возле входа. Сегодня мы будем дежурить на прилегающих улицах, выявлять тех, кто игнорирует Правила, и по необходимости эвакуировать оставленные "под знаком" автомобили.

К слову, в последние несколько лет ситуация с парковками здесь изменилась кардинально: раньше автомобилисты оставляли машины вдоль дороги на прилегающих улицах, из-за чего подъезд к рынку был очень затруднен. Сейчас территория облагорожена: совсем рядом уже давно действует платная автостоянка, а несколько лет назад в 5 минутах ходьбы появилась и достаточно большая по площади бесплатная. Получается, удобные условия для водителей созданы, а дополнительный комфорт доступен за плату.

- Если сравнить с тем, что было года 3 назад, ситуация значительно улучшилась. Но все равно находятся водители, которые оставляют машины вдоль дороги, несмотря на запрещающие знаки. Рядом две парковки – свободное место найти можно, но проблема в том, что некоторые хотят стать и бесплатно, и поближе к цели. В итоге они мешают движению других автомобилистов и общественного транспорта, - рассказывает инспектор ДПС ОГАИ Минского РУВД Андрей Лапатка.

Дежурить мы сегодня будем на двух эвакуаторах, один из которых с манипулятором – для погрузки полноприводных автомобилей. Сначала сотрудник ГАИ объезжает территорию вблизи рынка - нарушителей нет. Возможно, еще слишком рано, покупателей на рынке не много.

Возле торгового центра и магазина "Соседи" инспектор обнаруживает припаркованный на месте для инвалидов Lexus. Сложно сказать, стоит автомобиль здесь недавно или несколько дней, но сомнительно, что водитель поставил авто на это место от безысходности – по словам инспектора ГАИ, практически не бывает дней, чтобы эта парковка была заполнена. Сейчас она наполовину пустая.

"Парковка на месте для инвалидов – одна из частых проблем, с которой водители обращаются в ГАИ. Обычно такие места специально оборудованы и расположены таким образом, чтобы водитель с ограниченными возможностями мог без проблем достать коляску или иное средство передвижения, пересесть в нее из машины. Для этого нужно дополнительное место. Владелец Lexus будет привлечен к ответственности, а автомобиль мы доставим на охраняемую стоянку".

Инспектор составляет протокол, осматривает автомобиль на наличие повреждений, записывает их в протокол осмотра и производит фотофиксацию. Кроме того, ему до начала процесса погрузки необходимо получить данные и подписи двух понятых, а также сообщить об эвакуации в дежурную часть, чтобы владелец, когда будет искать свой автомобиль, мог позвонить и узнать, где он находится. Всего на оформление одного автомобиля у одного сотрудника уходит 10-15 минут.

Недавно в редакцию обращался читатель, который утверждал, что его автомобиль забрали за 5 минут, пока он бегал в "обменник". Мы поинтересовались, можно ли оформить документы быстрее, либо уже после эвакуации. По словам сотрудника ГАИ, если работает несколько человек, протокол можно оформить быстрее, чем если работать в одиночку. В таком случае один осматривает авто, делает фото, а также проверяет его по "базам", а второй заполняет документы. Но в любом случае, по словам инспектора, процесс оформления и погрузки обычно занимает более 5 минут.

Также мы поинтересовались у сотрудника ГАИ и работников службы эвакуации относительно конфликтов с владельцами о повреждениях автомобилей.

- Да, некоторые владельцы заявляют о повреждениях, но, как видите, предварительно автомобиль фотографируется и в протокол заносятся все дефекты – это прежде всего в наших интересах, чтобы избежать конфликтов с владельцами. К тому же мы работаем не один год, знаем, как осторожно поднять автомобиль, а наша техника позволяет погрузить машину без повреждений – как видите, контакта с кузовом нигде нет, диски не царапаются.

За время оформления владелец так и не дал о себе знать, автомобиль отправляется на охраняемую стоянку на улице Наполеона Орды. Сотрудники ГАИ следуют к авторынку. На часах уже около полудня, покупателей становится больше. Пять владельцев автомобилей припарковались в зоне действия запрещающего дорожного знака "Остановка и стоянка запрещена" и ушли на рынок.

Сотрудник ГАИ осматривает автомобили и фиксирует время их обнаружения. К тому моменту, когда эвакуатор доезжает со стоянки, несколько водителей уже получают штрафы по статье 18.22 КоАП. Если автомобилист до этого не привлекался к ответственности за аналогичные проступки, он заплатит штраф в 1 базовую величину (23 рубля). Если же выяснится, что нарушение в течение года совершено повторно, владельца ждет штраф по второй части статьи в размере 46 рублей.

Приезжает эвакуатор, Volkswagen Polo начинают готовить к погрузке, но пока заполняют документы, подходит владелец. Автомобиль "освобождают", нарушитель обходится лишь штрафом. На очереди - припаркованная за ним Toyota. На этот раз автомобилист не появился, поэтому Camry ставят на эвакуатор и увозят. Теперь кроме штрафа водителю придется оплатить еще услуги эвакуации и хранения автомобиля на охраняемой стоянке – в общей сложности около 90 рублей.

Примечательно, что освободившиеся места тут же пытаются занять другие автомобилисты. Сотрудник службы эвакуации предупреждает о последствиях, после чего водители ретируются. Зато возле второго выхода с авторынка инспектор обнаруживают еще несколько припаркованных с нарушением автомобилей – владельцы не заметили эвакуатор и смело оставили свои авто. Судя по всему, многолетнюю привычку останавливаться здесь так запросто не искоренить, и чтобы разгрузить улицу полностью, нужен постоянный контроль нескольких сотрудников.

Пока инспекторы дожидаются возвращения эвакуатора, они оформляют нарушение в отношении водителя Subaru Outback. Увезти его вторым эвакуатором невозможно, так как машина полноприводная.

В это время к инспектору подходят двое парней. С их слов, они не владельцы ни одного из припаркованных здесь авто, а подошли, чтобы выразить свое мнение и заступиться за автомобилистов.

"Ладно в городе, но здесь машины никому не мешают. За что штрафовать людей? За то, что они здесь поставили машину, а не заплатили 2 рубля на платной парковке? Мы же не знаем, что у человека произошло. Лишь бы "впаять" штраф. Я не могу понять, зачем машину эвакуировать. Сотрудник может без проблем пробить по "номеру" машины телефон владельца и связаться с ним, отнестись более лояльно. Эвакуация нужна, если машина препятствует проезду, а здесь они никому не мешают. Это же даже не улица, это авторынок, можно сказать, дворовая территория. То, чем занимаются сотрудники сейчас, – выполняют план".

В это время к своему автомобилю подходит владелец Subaru с товарищем. Сотрудник службы эвакуации просит владельца подойти, также просьбу повторяет инспектор, стоящий в это время возле эвакуатора. Водитель Subaru садится в авто и собирается уехать, но сотрудник службы эвакуации, а затем и инспектор оббегают эвакуатор с другой стороны и подают водителю знаки, чтобы его остановить. Водитель останавливается.

Стороннему наблюдателю сложно судить, слышал ли водитель указание подойти, видел ли инспектора и как трактовал действия обоих должностных лиц, но в ходе дальнейшего разговора признал, что нарушил ПДД, припарковав автомобиль в этом месте, но не согласен с тем, как и кем он был остановлен.

- Стоял эвакуатор, мы выезжали, но на дорогу выбежал какой-то мужчина, начал показывать, чтобы я остановился, потом выбежал инспектор. У инспектора в руках не было ни жезла, никакого иного необходимого предмета, он останавливал меня рукой. Где машина со спецномерами? Говорят, что мы убегали, но ничего мы не убегали. Я соглашусь, что мы нарушили, но они тоже нарушили. На проезжую часть выбежал непонятный человек, составил мне преграду, потом выбежал инспектор. Так останавливайте нас по закону, а так, как нас останавливали, тоже такого не должно быть.

Все заканчивается составлением административного протокола в отношении водителя за нарушение им правил остановки и стоянки, после чего водитель уезжает.

Зато нашелся водитель эвакуированной ранее Toyota. Он узнал, что машина была эвакуирована и хочет забрать ее. "На самом деле, я впервые ставлю здесь машину, до этого всегда парковался на бесплатной парковке. Сегодня, думаю, заскочу быстро, куплю запчасти" - отвечает он на вопрос инспектора о том, почему припарковался здесь.