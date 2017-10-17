Торговка стихийного рынка в Гродно: Мы с подругами и не думаем уходить 3 17.10.2017, 14:51

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Фото: vgr.by

Торговцев «с земли» возле Центрального рынка в Гродно гоняют каждый день, но уходить они не хотят.

«Мы с подругами и не думаем уходить», — говорит vgr.by продавщица детских колготок Евгения, сидя на сумках посреди пустой дорожки возле здания медцентра. За последний месяц майки и шарфы, кофе и сладости торговцы с улицы Полиграфистов прячут, а машины с овощами больше не останавливаются на улице Антонова. Ещё летом торговля «с земли» возле Центрального рынка процветала. Сейчас каждый день проводятся рейды, милиционеры патрулируют улицы.

Игра в кошки-мышки

«Война» с торговцами «из-под ног» длится не первый год. Одно время бабушкам разрешили «бизнес» при условии, что продают выращенное у себя на участке. Но сейчас идёт новый этап борьбы со стихийщиками.

Люди в форме почти не уходят с пятачка у подземного перехода — это позволяет смотреть и за улицей Антонова возле аптеки. Но торговки не отступают. Они терпеливо соревнуются с милиционерами, кто кого «перестоит». Иногда сходятся в группки и обсуждают, кто на чём вчера погорел. Как только милиционеров не видать, стихийщицы разворачиваются. Продавцы очков ставят небольшие стенды, но очки напоказ не выставляют. Другие кладут на сумку один экземпляр — пачку кофе или колготки, носки, показывая покупателю, что в «ассортименте».

«Мы с подругами и не думаем уходить»

Пенсионерка Галина продаёт кофе и польские сладости семь лет. Она грустно сидит прямо на сумке. За полдня — ни одной покупки.

— Взялись за нас конкретно. Пару человек штрафанули, мы и притихли. Многие выходят только по выходным, когда людей больше. Тогда следить за нами тяжелее, — признаётся женщина.

Сейчас у неё покупают только постоянные «клиенты». На вопрос «почему не уходит» отвечает, что не хочет заниматься документами, необходимыми для легальной торговли, не хочет платить налоги, ибо «денег на жизнь нет».

Темпераментная Евгения торгует детскими носками, колготками, платками и с «точки» уходить не собирается.

— Я отсюда уйду только через свой труп! За меня — цена низкая, вы таких дешёвых носочков нигде на рынке не купите, — говорит она. — Недавно мою соседку налоговая оштрафовала на 100 рублей. Платить не будет, таких «грошей» у неё нет.

— Принято решение убрать с Центрального рынка несанкционированную торговлю, — сказала начальник управления торговли и услуг Гродненского горисполкома Надежда Гребень.

По её словам, представители районной администрации, сотрудники налоговой инспекции, санэпидемстанции, работники ЖЭС и управления торговли проводят рейды каждый будний день.

Куда уходят стихийщики?

Если вещами и польскими шоколадками ещё пытаются торговать «с земли», то пенсионеры, приносившие соленья, «молочку», яйца и овощи, ушли. Но… тут же развернули торговлю в других местах. Некоторые «переехали» на соседнюю остановку общественного транспорта, где смешались с продавцами цветов. Их можно увидеть возле магазинов «Родная сторона» и «Евроопт» на Космонавтов. Несколько человек заметили возле гипермаркета «Алми», но там их прогоняют охранники.

Как рассказали в ЗАО «ГродноТоргСервис», из пяти мини-рынков, которые принадлежат обществу, проблема несанкционированной торговли осталась только на мини-рынке «Форты».

Сколько стоит место на рынке?

На Центральном рынке на «колхозных» рядах (места под навесами возле главного здания) место в зависимости от площади стоит 4–6,5 рубля за день. На «социальном» мини-рынке на улице Полиграфистов — 1,42 рубля.