Крик души белоруски в России: Директор наговорил такое, что уши в трубочку сворачивались 26 17.10.2017, 15:11

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Витебск

Исповедь 25-летней белоруски, решившей переехать из Витебска в российский Тобольск к молодому человеку.

Как следует из сообщения на сайте nesiditsa.ru переезд случился осенью 2015 года. По итогу в Тобольске она прожила 8 месяцев.

«Директор, услышав, что у меня гражданство Беларуси, стал говорить такое, что уши в трубочку сворачивались»

Главная проблема, с которой белоруска столкнулась в России, касалась трудоустройства. И это несмотря на наличие «союзного государства» и равных прав для граждан Беларуси и России.

На первом месте работы – продавцом в зоомагазине – уроженка Витебска продержалась всего месяц: с нее потребовали прописку. Дальше было только хуже.

– Просидела дома еще полтора месяца, позвали администратором в автосервис «Восток-Моторс», но директор, услышав, что у меня гражданство Беларуси, стал говорить такое, что уши в трубочку сворачивались! К примеру: «А у вас прописка есть?» – описала уроженка Витебска разговор с работодателем. – Он мне заявляет: «Так у вас же война! У вас конфликты с Россией!» Я поначалу ничего не поняла, думаю какая война?! Я такого точно не знаю! А потом до меня дошло, что он думает, что я из Украины.

Говорю: я из Беларуси! На что мне ответили: «А это разве не одна и та же страна?» Отвечаю: нет, это две разные страны. Он: «Да вы что?» (С удивлением). И тут я поняла, что открыла человеку Америку. Со словами «Извините, вы мне не подходите» и со слезами от смеха в глазах, ушла, понимая всю печальность своего положения в этом городе.

Через некоторое время белоруске удалось устроиться продавцом в магазин обуви – неофициально. Но спустя полтора месяца ее вновь уволили: «Объяснили тем, что все же им нужно гражданство РФ или прописка. И опять я со слезами на глазах пошла домой».

Тобольск

«Меня интересовало, такая профессия как дворник в этом городе вообще есть?!»

Любопытны ее впечатления от города и местных жителей.

– Очень грязно, ОЧЕНЬ. В доме, котором я жила, во дворе, начиная с осени, на траве валялись пачки сигарет, бутылки от пива, пачки от соков, пакеты и тому подобное. И что вы думаете? Этот же мусор отлежал там всю зиму, плюс прибавилось. В мае все тот же мусор там и лежал. Меня интересовало, такая профессия как дворник в этом городе вообще есть?! – недоумевала молодая белоруска.

– Словарный запас у большинства людей скудный, люди не начитанные. Немного быдловаты, я бы так сказала! Такое чувство, что город застыл в 1987-1990 годах. Я имею в виду не все население, конечно, в каждом городе есть и плохие, и хорошие люди. Но особой доброжелательности я не заметила. Холода, это тоже что-то с чем-то… В общем, в Тобольске я не могла представить свою жизнь, тем более, если в планах дети. Какая у них была бы жизнь?!

В мае 2016 года уроженка Витебска переехала с молодым человеком в Санкт-Петербург. Этот город произвел на нее совсем другое впечатление: «Проблем с тем, что ты гражданин Беларуси, нет, развитая инфраструктура».

Интересно, что описание молодой белоруски практически не вызвало критических отзывов. В комментариях отметили: «Самой пришлось пожить в небольшом российском городке, бежала, теряя тапки», «Молодец, все честно написала. Был везде, согласен!»