ЦИК РФ отказала Навальному в праве участвовать в выборах президента 9 17.10.2017, 15:30

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Алексей Навальный

Оппозиционер сможет участвовать в выборах президента РФ только после 2028 года.

Элла Памфилова обвинила оппозиционера в ложной трактовке конституции и давлении на власть. По ее словам, Навальный сможет участвовать в выборах президента РФ только после 2028 года, пишет "Немецкая волна".

Глава ЦИК России Элла Памфилова в очередной раз заявила, что Алексею Навальному по закону запрещено участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. "По закону, несмотря на то, что у него срок условный, но квалификация его преступления - тяжкое преступление, а люди, которые осуждены по этой статье, не имеют права участвовать в выборах", - сказала глава ЦИК, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи во вторник, 17 октября. По ее словам, Навальный сможет принять участие в выборах президента России после 2028 года.

У Навального были бы шансы принять участие в выборах, если бы он обратился в Конституционный суд и предпринял другие шаги по обжалованию приговора, не дающего ему избираться, заметила Памфиловва. Вместо этого оппозиционер пытается оказывать давление на власть, организуя уличные акции протеста, считает глава ЦИК.

Памфилова также обвинила Навального в ложной трактовке российской конституции, когда он заявляет о праве на участие в выборах президента. " …Это ложь, поскольку Конституционный суд России несколько лет назад давал разъяснения о том, что нет никакого противоречия между законом и Конституцией", - сказала Памфилова.

Дело "Кировлеса"

В 2013 году Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального и Офицерова к 5 и 4 годам условно, соответственно, по делу "Кировлеса". В феврале 2016 года ЕСПЧ постановил, что их признали виновными за "действия, неотличимые от обычной коммерческой посреднической деятельности". "Уголовный закон подвергся произвольному и непредсказуемому толкованию в ущерб заявителям, что привело к явно необоснованному исходу судебного разбирательства", - говорилось в постановлении ЕСПЧ. В ноябре Верховный суд РФ, опираясь на решение ЕСПЧ, отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение. В феврале нынешнего года Ленинский районный суд Кирова вновь огласил аналогичные приговоры обоим подсудимым.

В конце сентября Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал власти России предоставить оппозиционному политику Алексею Навальному право баллотироваться на выборах президента РФ.