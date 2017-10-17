12 домов-музеев известных белорусов 1 17.10.2017, 15:39

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Все мы любим историю, хотя некоторые тщательно скрывают это.

Пора переходить на новый уровень: куда интереснее брать в руки книгу, зная, как выглядел ее черновик, смотреть на картину, изучив, сколько эскизов ей предшествовало. Сайт 34travel.me составил подборку домов-музеев наших знаменитых земляков.

Марк Шагал и Витебск

Сложно представить Шагала вне Витебска – они подходили друг другу идеально. Художник – с его полетом души, город – с его неиссякаемым вдохновением. Юный Марк часами прогуливался по городу над Двиной и будто бы собирал краски в собственную палитру: забирался на чердак с отличной панорамой, приходил на заброшенное кладбище, разглядывал местные домишки. Вскоре Шагал покинул Витебск: за границей молодой художник получил образование, добился первой известности, а затем все же вернулся в родной город. Здесь он открыл Народное художественное училище и написал свои самые знаменитые картины, вдохновившись не только городом, но и любимой девушкой. Но теплым отношениям Шагала и Витебска не суждено было продлиться. После очередного отъезда художника – из-за излишней «буржуазности» – не пустили в город над Двиной, но он, как и в своих авангардистских полотнах, остался «Над городом».

Дом-музей Марка Шагала

Адрес: Витебск, ул. Покровская, 11

В небольшом здании недалеко от вокзала для тебя бережно воссоздали атмосферу шагаловских времен – с помощью документов и рисунков художника. Можешь пройтись по кухне, гостиной и увидеть комнату, где юный творец делал первые наброски. Кроме предметов того времени, обрати внимание на архивные документы и фотографии. Дом-музей Шагала не обошелся без его работ – здесь представлены самые первые картины авангардиста. За остальной коллекцией двигай в Арт-центр (ул. Путна, 2) – там более 300 графических изображений и репродукции полотен художника.

Адам Мицкевич и Новогрудчина

За то, чтобы называть Мицкевича своим писателем, борются сразу несколько стран. Однако родина Адама находится на территории современной Беларуси: будущий поэт появился на свет в небольшом хуторе Заосье. Здесь он с детства начал впитывать любовь к народному и национальному. Первое образование писатель получил в Новогрудке, а затем направился в Вильню, где участвовал в деятельности молодежных организаций и написал первые произведения. После этого Мицкевич много и часто перемещался по всей Европе. Но в своих произведениях, которые он успевал писать при такой активной жизни, поэт обращался к истории и фольклору родного края, которые смог постигнуть еще в новогрудском детстве.

Музей-усадьба Мицкевичей «Заосье»

Адрес: Барановичский район, деревня Заосье

В Заосье воссоздали то, что мы привыкли называть традиционным беларусским – дом в стиле деревянного зодчества с амбаром, хлевом, тем самым колодцем-журавлем и, конечно, небольшой банькой! Внутри жилища Мицкевичей – небогатые шляхетные интерьеры – семья не славилась своей зажиточностью, зато в их доме «панавали» любовь и уважение друг к другу. Не поленись заказать экскурсию – сотрудники музея помогут окунуться в атмосферу того времени и расскажут историю отношений Адама и его возлюбленной Марии Верещаки, с которой они встречались у старой липы. Трехсотлетнее дерево недавно разрушила гроза, но остался пень, из которого уже растет новая липа.

Дом-музей Адама Мицкевича

Адрес: Новогрудок, ул. Ленина, 1

Здесь каждый год бывает более 20-ти тысяч человек, поэтому если ты до сих пор не посетил(-а) дом известного писателя, то пора исправлять упущение. Музей открыли еще в 1938-ом, но во время Второй мировой здание и большинство экспонатов разрушила немецкая авиабомба. То, что осталось, бережно спрятали в соседней Польше, а в 1955-ом дом восстановили. Еще через 40 лет придали финальный лоск – теперь перед тобой современная версия здания начала XIX века. Внутри каждой комнаты – часть жизни Мицкевича с оригинальными предметами, фотографиями, документами того времени: его детство, учеба в Вильне, «салонная» жизнь в России, парижский период писателя. Отдельный зал посвятили знаменитой поэме «Пан Тадэвуш» – здесь собрали почти 70 различных изданий уникального произведения.

Максим Богданович – Минск и Гродно

Если замучила лень и выезжать куда-то совсем не хочется – по-новому взгляни на Троицкое предместье: глазами романтичного Максима Богдановича. Именно в этом уютном районе и родился знаменитый поэт – правда, ему не было года, когда родители переехали с ним в Гродно. В доме у Богдановичей всегда собиралась революционно настроенная интеллигенция, поэтому юный Максим рос в особом окружении. По семейным обстоятельствам Максим с отцом уехал в Россию, но вскоре Богданович начал писать первые лирические стихотворения. Их сразу же заметила «Наша Нива», позже назвав юного писателя «певцом красоты». В 1914-ом в Вильне издали сборник Богдановича «Венок». Через два года писатель наконец вернулся в любимый Минск, но полностью отдать себя городу не мог – он заболел туберкулезом.

Литературный музей Максима Богдановича

Адрес: Минск, ул. Богдановича, 7а

Дом, где родился писатель, не сохранился, но музей Богдановича открыли совсем рядом – на улице, названной в его честь. Здесь хранятся четыре уникальных экземпляра сборника с автографами Богдановича. В музее собрали и рукописи поэта: не только будущие стихи, но и страницы из дневников. В каждом из 5 залов отражен период из жизни поэта: все подробности о его дебюте в «Нашей Ниве», увлеченность писателя образом «Мадонны», трагизм последних месяцев жизни. Кроме произведений самого Богдановича, в музее можешь увидеть книги и картины о нем.

Музей Максима Богдановича

Адрес: Гродно, ул. 1 Мая, 10

Похожий набор собрали и в доме поэта в Гродно – здесь Богданович прожил четыре года. В музее найдешь два подлинника «Венка», подробно разузнаешь историю его жизни, увидишь фотоснимки и личные вещи Максима, прогуляешься по строгому кабинету отца и зайдешь в милую детскую комнату, где жили брат и сестра поэта.

Наполеон Орда и Вороцевичи

Белoрусский художник с нехарактерным именем появился на свет в небольшом местечке Вороцевичи. Назвав ребенка Наполеоном, родители будто бы наделили его решительностью знаменитого полководца: приехав на учебу в Вильню, он сразу стал членом тайной студенческой организации. Вскоре Наполеон принял участие в восстании и даже удостоился крупной награды. Но бунт был подавлен, а Орда эмигрировал в Париж. Во французской столице Наполеон общался с Шопеном, Бальзаком, Стендалем и наконец увлекся живописью. Свое новое умение художник оттачивал в разных странах, а затем вернулся в Беларусь. Не только как живописец, но и как путешественник, Орда объехал практически всю страну и с фотографической точностью запечатлел лучшие места своей Родины. По его гравюрам, к примеру, реставрировали Мирский замок или уже известную тебе усадьбу Мицкевичей «Заосье».

Музей Наполеона Орды

Адрес: Ивановский район, деревня Вороцевичи, ул. Крупской, 36

Чтобы увидеть работы творца, приезжай на его малую родину. Парадокс, но не найдешь здесь оригиналов Наполеона Орды. Однако такой недостаток элегантно обошли: копии выполнены на бумаге XIX-го века – только экспертный глаз отличит! Всего в музее более трех тысяч экспонатов: это не только графические работы и акварели художника, но и музыкальные инструменты того времени – Орда увлекался и этим видом искусства.

Василь Быков и Бычки

В живописном местечке Ушачского района Быкова в детстве вдохновила природа: настолько, что он решил стать художником. После восьмилетней школы Василь даже поступил на скульптурное отделение Витебского училища, но оставил его из-за отмены стипендий. Начавшаяся война полностью перевернула взгляды юноши. Василь мужественно прошел ее, а свои впечатления он отразил в прозе. В центре произведений Быкова – не просто описание военных действий, а человек и его нравственный выбор.

Усадьба-музей Василя Быкова

Адрес: Ушачский район, деревня Бычки

Дом, где родился знаменитый писатель, из-за ветхости пришлось снести, но на его месте возвели почти такой же. Это крестьянская хата, внутри которой восстановлен интерьер типичной белoрусской семьи: из оригинальных предметов того времени – табуреты, кочерга, икона, а также фотографии семьи Быковых и пропитанные историей письма писателя с фронта.

Франциск Богушевич и Кушляны

Богушевич успел поучиться на физико-математическом факультете, поработать преподавателем, адвокатом и журналистом. Еще со студенчества он участвовал восстаниях и активно ратовал за утверждение беларусской нации. О своем народе и его уникальном языке автор писал и в своих произведениях. Знаменитое «Не пакідайце ж нашай мовы, каб не умёрлі» – его цитата. В конце жизни Богушевич приехал в Кушляны и заново отстроил отцовскую усадьбу.

Усадьба Богушевичей

Адрес: Сморгонский район, деревня Кушляны

Музей здесь открыли относительно недавно – в 1990-м. К его открытию тщательно подготовились: немного отреставрировали дом и собрали отличную экспозицию – силами энтузиастов. В усадьбе до сих пор работают увлеченные люди, поэтому обязательно закажи экскурсию. Тебе покажут две части музея: историко-литературную и мемориальную. В первой рассмотришь оригиналы сборников, рукописи, документы, фотографии – все то, что так приятно и интересно увидеть в первозданном виде. А во второй пройдешься по восстановленной гостиной и комнате писателя и рассмотришь личные вещи Богушевича. Затем двигай в парк на территории усадьбы: гулять там – просто наслаждение! И обязательно найди на лесной опушке камень-тайник, под которым писатель прятал свои рукописи. На камне выбита надпись «Памяці Мацея Бурачка» – это псевдоним поэта.

Тадеуш Костюшко и Меречевщина

Крутого политического деятеля и героя сразу нескольких стран воспитывали в беларусской Меречевщине. Хотя это не точно: историки не до конца уверены, что Костюшко родился и провел свое детство именно здесь. С другой стороны, когда приезжаешь в тихое местечко, то понимаешь, что ученые просто могли не знать про него. В 20 лет Тадеуш уехал учиться в Польшу, затем во Францию. В 1776-ом Костюшко прибыл в Северную Америку, где участвовал в войне за независимость США. Ко времени его возвращения в Речь Посполитую, страна начала слабеть. После второго раздела в 1794-ом Костюшко возглавил восстание. Хотя Тадеуш понимал, что силы неравны, он с армией упорно сопротивлялся и даже выиграл несколько битв. Российские войска все же разбили войско Костюшко и забрали руководителя восстания в плен. Через пару лет Тадеуша освободили: он эмигрировал в США, а еще через какое-то время вернулся в Европу, но не на родину.

Музей-усадьба Тадеуша Костюшко

Адрес: Ивацевичский район, Коссово, урочище Меречевщина

Уместить всю историю жизни Тадеуша Костюшко в несколько предложений – просто невозможно, а вот собрать ее в одном музее – вполне. Поэтому настоятельно советуем тебе отправиться в Меречевщину и посетить музей-усадьбу одного из самых известных беларусов в мире. Быт того времени отразили в пяти комнатах: кухне, сенях, кабинете отца, гостиной и комнате матери. Для точного интерьера мебель собирали по всей планете. Кроме того, в музее – фотографии, архивные документы и даже копии писем из переписки Костюшко с Вашингтоном и Джефферсоном.

Элиза Ожешко и Мильковщина

Еще до Алексиевич Элиза Ожешко претендовала на Нобелевскую премию: получить награду, правда, не удалось, но деятельность писательницы и ее любовь к малой родине заслуживает уважения! Она родилась в богатой семье в деревне Мильковщина. Отец и мать сразу определили будущее Элизы: сначала ее отдали в Варшавский пансион, а затем выдали замуж за помещика. Ожешко такой расклад был не по душе, но на время она его приняла. Затем желание что-то менять все же вышло наружу: Элиза основала школу для детей, предлагала реформировать деревенский уклад жизни. Активнее всего ее позиция проявилась во время восстания 1863-1864 гг.: она даже прятала в своем доме одного из его руководителей. По этой причине мужа писательницы отправили в ссылку, а сама она приехала в родную Мильковщину. Имение ей в скором времени с горечью пришлось продать, после чего Ожешко обосновалась в Гродно и отдала себя литературе. В центре ее произведений – чаще всего борьба женщин за человеческое достоинство и деревенская проблематика.

Дом-музей Элизы Ожешко

Адрес: Гродно, ул. Элизы Ожешко, 17

Приехав в Гродно, Элиза не только взялась за литературную деятельность, но и активно участвовала в городской жизни – в музее восстановлен салон, где Ожешко радушно принимала гостей. А после крупного пожара в Гродно, во время которого сгорели более пятисот домов, писательница активно собирала деньги на помощь погорельцам. Жители города очень любили Элизу. Придя в дом-музей, не только увидишь прижизненные издания книг Ожешко, но и познакомишься с ее особым увлечением: любовью к травам и растениям. В экспозиции – гербарии, сделанные руками Ожешко, а также ее произведение «Люди и цветы над Нёманом».

Янка Купала и Вязынка

Классик белорусской литературы родом из небольшого фольварка Вязынка. Несмотря на шляхетное происхождение, Иван Луцевич (а это настоящее имя писателя) с детства знал о крестьянской доле: он много помогал отцу, чтобы прокормить семью. Образование Купала получил основательное – в Беларуси и в России. Параллельно с этим он активно работал: начиная от домашнего учителя, заканчивая чернорабочим на винокурне. И, конечно, Купала писал и регулярно печатался в «Нашей Ниве». В его первых сборниках – произведения о простых белoрусах с их традициями, переживаниями и лирической душой.

Музей-усадьба Янки Купалы

Адрес: Молодечненский район, деревня Вязынка

За фольклорным духом приезжай в Вязынку – тебя определенно покорит эта тихая беларусская история. На берегу реки стоит дом, где родился поэт, амбар, валуны со строками из произведений писателя и сад с тех самых времен. Внутри – интерьеры купаловской современности, рукописи поэта и его фотографии.

Мемориальный заповедник Купалы

Адрес: Оршанский район, деревня Левки

В Левки стоит ехать за тем, что больше всего привлекало здесь и самого Купалу, – за природой! Во время одной из командировок писатель настолько вдохновился местными красотами на берегу Днепра, что построил себе дачу и проводил на Оршанщине каждый год по несколько месяцев. Сейчас здесь открыли музей, где можешь изучить «левковский период» в творчестве писателя.