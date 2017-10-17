Названы самые высокооплачиваемые звезды Европы

Названы самые высокооплачиваемые звезды Европы1
- 17.10.2017, 15:47
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Рейтинг Forbes возглавила писательница.
Американский журнал Forbes (перевод — korrespondent.net) назвал самых высокооплачиваемых звезд Европы 2017 года.
Первое место занимает британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг. По подсчетам издания, за 12 месяцев она заработала $95 млн.
На второй строчке – португальский футболист Криштиану Роналду ($93 млн).
Далее следуют вновь британцы – группа Coldplay и певица Адель ($88 млн и $69 соответственно).
Швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает пятую строчку с $64 млн.
Шестое место поделили музыкант Элтон Джон и шеф-повар Гордон Рамзи (по $60 млн), на восьмой позиции – музыкант Пол Маккартни ($54 млн).
Замыкают десятку гольфист Рори Макилрой и диджей Келвин Харрис.