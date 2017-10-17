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Названы самые высокооплачиваемые звезды Европы

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  • 17.10.2017, 15:47
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Фото: facebook.com/JKRowling
Писательница возглавила рейтинг Forbes

Рейтинг Forbes возглавила писательница.

Американский журнал Forbes (перевод — korrespondent.net) назвал самых высокооплачиваемых звезд Европы 2017 года.

Первое место занимает британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг. По подсчетам издания, за 12 месяцев она заработала $95 млн.

На второй строчке – португальский футболист Криштиану Роналду ($93 млн).

Далее следуют вновь британцы – группа Coldplay и певица Адель ($88 млн и $69 соответственно).

Швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает пятую строчку с $64 млн.

Шестое место поделили музыкант Элтон Джон и шеф-повар Гордон Рамзи (по $60 млн), на восьмой позиции – музыкант Пол Маккартни ($54 млн).

Замыкают десятку гольфист Рори Макилрой и диджей Келвин Харрис.


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