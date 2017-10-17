Кто и где продолжает поиски 11-летнего Максима Мархалюка 5 17.10.2017, 15:59

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Мальчик месяц назад ушел за грибами и пропал в Беловежской пуще.

В уголовном деле, которое возбудили 26 сентября по факту исчезновения Максима Мархалюка, новых версий пропажи мальчика пока нет.

По сообщению УВД Гродненского облисполкома, на 11 утра 17 октября мальчик не найден. Поиски Максима Мархалюка, который месяц назад ушел в лес за грибами, продолжаются.

– Сейчас в поиске ребенка задействованы 50 наших сотрудников. Вчера на место поисков прибыли 100 военнослужащих из Минска. Местных жителей и волонтеров к поискам больше не привлекаем, так как сейчас мы проверяем труднопроходимые заболоченные территории, – рассказали Intex-press в УВД Гродненского облисполкома.

По-прежнему рассматривается версия, что школьник заблудился в лесу и мог утонуть в болоте.

Поисково-спасательный отряд «Ангел» больше не выезжает на поиски мальчика в Беловежскую пущу, рассказали координаторы. Сейчас волонтеры помогают информационно: расклеивают листовки о пропаже мальчика во всех регионах Беларуси.

Напомним, Максим Мархалюк пропал без вести вечером 16 сентября. Он сказал друзьям, что пойдет собирать грибы, и исчез. У шалаша, в котором играли местные дети, нашли велосипед мальчика. Поиски школьника продолжаются уже шестнадцатый день. 26 сентября по факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 167 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. 6 октября мальчика объявили в международный розыск, но пока это не дало никаких результатов. 10 октября Максиму исполнилось 11 лет.

Поиски Максима стали самой массовой спасательной операцией в Беларуси: в ней приняли участие более 2000 человек. Помимо волонтеров и сотрудников правоохранительных органов в поисках были задействованы и экстрасенсы.