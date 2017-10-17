Донбасский гамбит Путина и миротворческий контингент 17.10.2017, 16:18

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Возможно, наступает момент, когда Россия действительно попытается уйти из Донбасса.

Британский эксперт в области политических стратегий и специалист по совеременной политике России Джеймс Шерр опубликовал на сайте центра международного стратегического анализа Четэм-Хаус статью "Donbas Peacekeepers Proposal a Classic Putin Gambit", в которой проанализировал "внезапное" предложение Кремля о введении миротворцев ООН в зону АТО на Донбассе, пишет liga.net.

"В этой инициативе узнается прежний Владимир Путин, - пишет аналитик. - Он снова меняет позицию на противоположную: теперь для него уже не актуален прежний отказ России обсуждать привлечение в зону конфликта сил ООН". При этом Путин поддерживает высокий градус напряженности, даже угрожает фактически расширить конфликт, если США предоставят вооруженным силам Украины летальное оружие. Тем самым, считает Шерр, Кремль перехватывает инициативу у президента Украины Петра Порошенко, который призывает к введению в Донбасс миротворческих сил ООН еще с февраля 2015 года.

Джеймс Шерр оценивает предложение Украины как адекватное ситуации широкое привлечение миротворцев, соответствующее многократно проверенному практикой подходу и главе VII Устава ООН ("Угрозы миру, нарушениям мира и актам агрессии"). Предложение России, напротив предусматривает строго ограниченное развертывание, основанное на положениях главы VI ("Мирное урегулирование споров"). Эксперт также указывает, что в основе предложенной Украиной концепции лежит прецедент санкционированной ООН, но руководимой НАТО операции по принуждению к миру в Боснии и Герцеговине в 1994-1995 годах. Россия же согласна лишь на присутствие легко вооруженного контингента сил ООН только на линии соприкосновения, что не даст "голубым каскам" даже возможности эффективно защищать наблюдательную миссию ОБСЕ, которая в соответствии с соглашением "Минск-2"от февраля 2015 года имеет право на беспрепятственный доступ ко всей зоне конфликта - хотя такой доступ, пишет Шерр, - никогда на самом деле миссии не предоставлялся и ничто в предложении России не намекает, что ситуация может измениться.

Хотя оба предложения основаны на полном прекращении огня и отводу тяжелого вооружения, вариант Путина исходит из того, что последнее будет отведено исключительно с оговоренной в Минске линии разграничения между украинскими и "сепаратистскими" силами, считает аналитик. Напротив, согласно предложению Порошенко такое оружие должно быть выведено через межгосударственную границу вместе с "иностранными" войсками под наблюдением сил ООН. При этом, указывает автор, по мнению России силы ООН вообще не должны играть никакой роли; Россия также настаивает на том, что сепаратистские "власти" должны утвердить состав сил ООН и условия их мандата.

"Нет никаких шансов, что Запад примет такое предложение России, и Москва это прекрасно понимает", пишет Шерр. Таким образом, "миротворческий" гамбит Путина следует воспринимать лишь как вступление к настоящей игре. Не стоит ли предположить, что дальнейшим развитием этой комбинации должно стать принятие условий, выдвигаемых Западом? Допустим, полное прекращение огня вступает в силу, миротворцы ООН берут под контроль всю территорию конфликта, а российские войска и "добровольцы" действительно уходят. Джеймс Шерр склонен поддержать мнение Виталия Портникова, который назвал такой сценарий "идеальной западней" для Украины, так как перенесло бы все политическое давление по выполнению Минска с России на Украину. "До сих пор Киев сопротивлялся осуществлению политических положений Минских соглашений на том неопровержимом основании, что свободные выборы в принципе невозможны в условиях иностранной военной оккупации и в разгар вооруженного конфликта, - пишет эксперт. - Уберите оккупацию и конфликт - и вы уберете этот аргумент, а в месте с ним исчезает причина для сохранения санкций (не связанных с Крымом), а ответственность по финансированию и снабжению территории АТО принимает на себя на Киев".

Далее Джеймс Шерр указывает, что у Москвы есть как минимум три серьезных причины для рассмотрения такого варианта.

Во-первых, по его мнению, Россия почти ничего не добилась за все время войны. Кремль создал для себя множество новых врагов, но так и не нашел новых союзников. Его ставленники контролируют лишь четыре процента территории Украины, а вся остальная Украина консолидировалась для отражения агрессии. Западные партнеры Украины так и не уступили России ни в вопросе "федерализации", ни в вопросе "гарантий нейтралитета".

Во-вторых, война обходится Кремлю довольно дорого - одно только содержание сепаратистских "республик" стоит примерно миллиард евро в год. Во время обострения при Авдеевке в январе-феврале 2017 года Москва ответила решительным отказом на просьбы своих ставленников увеличить помощь.

В-третьих, курс администрации Дональда Трампа оказался гораздо более жестким по отношению к России, чем предполагалось. Несмотря на личную расположенность Трампа к Путину, его кабинет в вопросах национальной безопасности проявил себя крайне неуступчивым по всем направленим, которые интересовали Кремль. Готовность администрации к решительным и без предупреждения односторонним вмешательствам (которые вызывают неудовольствие даже у союзников США по НАТО) резко контрастирует с предсказуемым и сдержанным подходом Обамы и порождает у России очевидную нервозность. После того, как спокойный, но непоколебимый спецпредставитель США на Украине Курт Волкер оказался слишком крепким орешком для его российского визави Владислава Суркова, пишет Шерр, по сообщениям из московских околополитических кругов всерьез намеревается Сергей Лавров забрать у Суркова инициативу и перейти к обсуждению с Западом серьезных компромиссов.

Несмотря на личную расположенность Трампа к Путину, его кабинет в вопросах национальной безопасности проявил себя крайне неуступчивым по всем направленим, которые интересовали Кремль.

"Ничто из сказанного не означает, что стремительное отступление, описанное Портниковым, стало неизбежным", - указывает эксперт. Он называет Лаврова "мастером топить своих оппонентов в мелочах". Даже если Россия согласится с широким развертыванием сил ООН в зоне АТО, считает Шерр, эти "мелочи" все равно будут играть огромную роль. Каков будет численный состав и вооружение миротворцев? - спрашивает он. - Как будут выявляться иностранные военнослужащие, которых теперь уже непросто отличить от местных боевиков? Какие категории оружия России придется вывести, а что останется? Какое влияние на эти договоренности будут иметь "местные власти" и сколько мы еще увидим российских вето в Совете безопасности ООН? Как будет выглядеть взаимодействие между нынешними суррогатами политических структур Донецка и Луганска и официальными политическими структурами Украины?

"Возможно, мы подходим к тому моменту, когда Россия действительно попытается уйти из Донбасса, - пишет автор. - И если это так, очень многое будет зависеть от толкования понятий "Россия" и "уйти"."

Джеймс Шерр три года возглавлял в британском центре стратегического анализа Четэм-Хаус группу, которая отслеживает политические процессы в России и Евразийском регионе; он остается внештатным научным сотрудником этой группы и сейчас. В 2013 году он издал книгу "Жесткая дипломатия и мягкое принуждение: Российское влияние за рубежом", а в 2015 году стал одним из авторов выпущенного Четэм-Хаус аналитического отчета "Российский вызов" с прогнозами развития ситуации, которая сложилась после аннексии Крыма Россией.