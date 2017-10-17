За сколько продают свои поместья новые белорусские «феодалы»? 4 17.10.2017, 16:37

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На рынке недвижимости появились роскошные имения и «родовые гнезда».

Тесные городские квартиры — это место, где люди привыкли ужинать и ночевать перед рабочими буднями. Собственный угол в ячеистой бетонной коробке и грядка на пяти сотках земли не удовлетворяют территориальную потребность человека. И, хотя времена родовых гнезд давно ушли в прошлое, иметь такое гнездо, а не гнездышко — мечта многих из нас. Realt.by выяснил, сколько стоит обратить эту мечту в реальность.

За $350 тыс. на продажу выставлена старинная реконструированная усадьба в Прилуках (10 км от Минска). В распоряжении собственника — 64,4 сотки земли прямо на берегу реки Птичь. 37 из них оформлены в пожизненно-наследуемое владение для ведения личного подсобного хозяйства, а 25 соток закреплены за юридическим лицом. Здание усадьбы тоже числится как производственное, его готовность составляет 80%. Когда дом будет сдан в эксплуатацию, его можно будет переоформить в жилой, а участок — в собственность.

Собственник Александр Николаевич рассказал, как стал владельцем старинной усадьбы, сколько потратил на ее реконструкцию и почему решил продать.

— Я купил эту усадьбу в 1991 году. С 1988 она была у меня в аренде. До 2015 года я держал в ней мастерскую по производству металлоконструкций. Сначала дела шли хорошо, потом хуже, в сотни раз увеличился налог на землю, мне стало невыгодно содержать это предприятие, я закрыл его и переоформил под жилой дом.

Судя по паспорту, здание построено в 1870 году, но статус историко-культурной ценности ему не присвоен. Говорят, что оно принадлежало графу Чапскому. С 1924 по 1971 год в нем находилась прилукская средняя школа.

— Когда я получил здание в аренду, оно пребывало в аварийном состоянии. Деревянные перекрытия сгнили, стены, частично кирпичные, частично деревянные, тоже пришлось разбирать. Сохранился только подвал и стены первого этажа. Все остальное — новое, надстроено.

— За усадьбу я заплатил всего 7 тыс. советских рублей, зарабатывая в месяц около 5 тыс. А вот реконструкция оказалась очень дорогой, долгой и кропотливой. По моим оценкам с учетом транспорта и работы она обошлась под $300 тыс.

— Я вывез оттуда больше ста МАЗов битого кирпича. Построить новое здание с нуля обошлось бы гораздо дешевле. Но мне хотелось сохранить эти элементы старины, красивый подвал арочного типа. Тем более, место такое уникальное: близко к Минску, большой участок прямо на берегу Птичи, красивый лес.

— Почему теперь, когда дело почти доведено до конца, вы приняли решение продать усадьбу?

— Я строил ее с расчетом на то, что мы будем там жить большой семьей, вместе с двумя дочерьми и их семьями. Хотелось построить родовое гнездо. Но жизнь пошла по другому сценарию: младшая дочь уехала за границу, у нее там свой дом и своя семья. Старшая живет в Минске, у нее тоже все есть. Обе они — «дети асфальта», даже шашлык не умеют жарить, и приезжают в Прилуки как на дачу, погулять. Сейчас дочь, которая живет за границей, зовет меня к себе, и я не прочь к ней приехать. А родовое гнездо в нашей семье оказалось никому не нужным.

В состав усадьбы входят 2 здания. Законсервированный жилой дом — сейчас в нем готовы три уровня на 748 «квадратов». По проекту есть еще четвертый, мансардный этаж, вместе с которым общая площадь жилого дома составит 1060 кв.м. Второе здание — складское, его площадь — 256 кв.м. Несколько комнат в доме готовы для проживания.

За те же $350 тыс. на продажу выставлена усадьба возле Острошицкого Городка (25 км от Минска). На участке 62 сотки расположены коттедж, баня, гараж, беседка и хозяйственные постройки. Все это строилось в 2014 году и полностью готово к эксплуатации. Дома из сруба отделаны благородным деревом, интерьер выполнен в деревенском стиле. Общая площадь — 147 кв.м. Газ, канализация и центральный водопровод введены в дом, но есть и русская печь, дополняющая интерьер сельским колоритом. Участок граничит с лесом.

За $1,15 млн на продажу выставлен большой дом в английском стиле, расположенный в а/г Ждановичи (3,5 км от Минска). Общая площадь дома — 502 кв.м, на земельном участке в 11 соток высажен английский газон. Высота потолков — 4-6 метров. Коттедж готов только снаружи, затраты на интерьер лягут на плечи нового собственника.

За те же $1,15 млн на продажу выставлено роскошное поместье (иначе не назовешь) в деревне Сула, в 54 км от Минска. На участке общей площадью почти в целый гектар расположен дом из сруба на 280 кв.м с большой верандой (130 кв.м), автономным отоплением, канализацией и скважиной. Внутри — интерьер в деревенском стиле. Изразцовую печь и мебель расписывали известные белорусские художницы. Кроме дома, на участке есть футбольное поле, две бани, гостевой дом, гараж, пасека, птичник, козлятник, вольер для собак, а также пруд с рыбой, не говоря о беседках и других элементах ландшафтного дизайна, к которым испытывают слабость желающие купить коттедж в Минской области. Участок окружен лесом.

Наконец, за $1,2 млн на продажу выставлена усадьба «Новое городище», расположенная рядом с Логойском. В отличие от остальных объектов нашего обзора, строилась она не для большой семьи, а для бизнеса. В распоряжении собственника — 3 га земли, два гостевых дома (общая площадь — 250 кв.м), баня с бассейном и мансардой, две летние кухни, барбекю, пруд с рыбой, фонтан и ресторан. В усадьбе могут с комфортом разместиться 25 человек.