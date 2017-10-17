У председателя окончательно едет крыша 6 Николай Статкевич

17.10.2017, 16:49

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Лукашенко завис между второй и третьей стадиями.

Человек, который узнал о смертельном диагнозе, проходит через пять стадий - отрицание, злоба, торг, депрессия, принятие. Авторитарные режимы, когда их участь становится предрешенной, проходят через аналогичные стадии.

Участь белорусского «колхоза» очевидна. Продавать кусочками суверенитет уже опасно - слишком много продано и до опасной точки, когда потеря независимости станет необратимой, осталось слишком мало. Реформы делать боятся - они разрушат режим очень быстро. А без реформ остается надеяться только на кредиты, отдавать которые становится все труднее. Да выжимать из народа последние соки.

Белорусский режим уже прошел стадию отрицания очевидного конца и завис между стадиями злобы и торга. То с неадекватной жестокостью преследует своих оппонентов, то пытается отступать и торговаться с народом. Как с декретом о налоге на безработных, например.

Общество должно ускорить окончательный переход к стадии торга и принудить режим к переговором со своими представителями. Не ждать же, когда он всю страну продаст за лишний месяц у власти. Или выжмет из народа последнее. Или наберет столько кредитов, что и внукам не расплатиться. Да и беспредел «силовиков», как в случае с издевательствами над солдатами в Печах, будет только нарастать.

Механизм ускорения неизбежного конца этого колхозного режима у нас один - массовые акции. Другого нет. Нет, есть еще один, к которому уже начали призывать некоторые горячие головы. Но лучше обойтись без этого - начать стрелять легко, остановиться потом очень сложно.

Когда на улицы выйдут сотни тысяч, тогда у режима не останется выбора, кроме торга с народом. Стадии депрессии и принятия пройдут после этого очень быстро.

Даже несколько тысяч протестующих на площадях пугают режим, принуждают его к уступкам и дают необходимый эффект. Например, неадекватный разгон акции 25 марта сорвал получение кредита от Запада на 3,5 млрд. долларов. Что приблизило неизбежный конец и избавило следующее поколение от необходимости возвращать этот кредит. Да и народ окончательно понял, с кем имеет дело.

Вот и сейчас, накануне акции 21 октября крыша у председателя нашего "колхоза" очевидно сползает. Опять неадекватные аресты лидеров. Что-то еще наверняка сотворит. Дурака, главное, надо хорошо напугать. А дальше он сам все против себя сделает. Особенно, если дурак такой пугливый.

21 октября в 14.00 - на Октябрьскую площадь Минска. Мы их все равно похороним.

Уладу - народу!

Жыве Беларусь!

Николай Статкевич, «Фейсбук»