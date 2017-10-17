Cуд в Лозанне не удолетворил иск Хацкевича к Белорусской Федерации Футбола 1 17.10.2017, 17:13

Александр Хацкевич

Фото: EPA

Бывший главный тренер сборной Беларуси требовал компенсацию за досрочно раcторгнутый контракт.

Как сообщил директор международно-правового департамента АБФФ Сергей Ильич, представлявший организацию на слушаниях в Лозанне, апелляция Александра Хацкевича отклонена, в связи с отсутствием юрисдикции CAS, пишет «Прессбол».

Решение Футбольного Арбитража по иску Александра Хацкевича таким образом оставлено в силе, сообщает пресс-служба БФФ.

Напомним, 6 декабря 2016 года Белорусская федерация футбола досрочно расторгла контракт с Хацкевичем, рассчитанный до ноября 2017-го. Председатель АБФФ Сергей Румас пояснил, что такое решение было принято после того, как Хацкевич отказался пойти на уменьшение зарплаты (по некоторым данным, она равнялась 240 тысячам евро в год). Экс-наставник национальной команды намеревался взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.