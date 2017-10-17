От конвейера — в список Forbes: Как бобруйчанка стала королевой ритейла в США 17.10.2017, 17:29

Роза Блюмкин

Про Розу Блюмкин из Бобруйска писали многие мировые издания.

Probusiness.io рассказал про человека, который достиг невероятного успеха благодаря своему упорству, целеустремленности и работоспособности. Смотрите и вдохновляйтесь!

Вот удивительная история Розы Блюмкин — девочки из-под Бобруйска, которая стала в США королевой ритейла. Сам Уоррен Баффет жал ей руку и до сих пор приводит в пример студентам. Про «миссис Би» писал Forbes и другие мировые издания.

Посмотреть историю успешной белоруски можно здесь.