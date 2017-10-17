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Глава МИД Британии пристыдил депутатов за выступления на кремлевском ТВ

  • 17.10.2017, 17:32
Борис Джонсон

Борис Джонсон считает демократические ценности и российскую пропаганду несовместимыми.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал "скандальным" выступления депутатов от Лейбористской партии на прокремлевском телеканале RT (бывший Russia Today), пишет apostrophe.ua.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, передает The Guardian.

"Если вы изучите программы Russia Today, и если вы рассматриваете состояние прессы в России в настоящее время, то это скандал, что представители оппозиционной партии продолжают легитимировать такую пропаганду, выступая в этих программах", - сказал Джонсон.

По информации СМИ, члены Лейбористской партии за последние два года появлялись в эфирах RT более 40 раз.

Телеканал RT официально спонсируется российским правительством. Он позиционирует себя как носитель альтернативной точки зрения на происходящие в мире процессы. Однако в эфире RT фактически никогда не критикуют Кремль, но часто звучит критика в адрес европейских и американских властей.


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