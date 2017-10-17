Лев Марголин: Власти хотят «ощипать» каждого бизнесмена 2 17.10.2017, 17:58

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Лев Марголин

Если ты решился заняться бизнесом, то ты уже представляешь опасность для белорусского государства.

На прошлой неделе в «Экономической газете» появился материал под многозначительным заглавием «Сума спасет от тюрьмы, или Свобода за отдельную плату», подписанный главным редактором газеты Леонидом Фридкиным. Там говорилось о якобы внесенном проекте декрета Лукашенко «Об обеспечительном депозите», после подписания которого предприниматели, заранее внесшие депозит в сумме 50 000 белорусских рублей, смогут претендовать на особый порядок рассмотрения дел по нанесению ущерба государству.

О том, чем вызвана такая инициатива власти, и какие последствия может иметь декрет для белорусской экономики в интервью сайту ucpb.org рассказал член Экспертного совета ОГП, экономист Лев Марголин.

– Насколько реально принятие такого декрета?

– В нашей стране все возможно. Но, судя по тому, что за прошедшую неделю никаких новых публикаций на эту тему не последовало – это типичный информационный вброс, имеющий целью прозондировать реакцию общества и прежде всего предпринимателей на такую инициативу.

– Однако дыма без огня не бывает. Чем может быть вызвана такая инициатива власти?

– Во-первых, банальной нехваткой денег. Щипать каждого бизнесмена в отдельности долго и муторно, а здесь возможность ощипать сразу всех, тем более для самых крупных и беззащитных сумма может показаться не такой уж и обременительной. Возможно также, что это своеобразная рефлексия на предложение российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который предложил создать специальный фонд для внесения залогов в делах предпринимателей. Однако почувствуйте разницу: там речь идет об общественной поддержке бизнеса, государство там не должно иметь никакого отношения к фонду. У нас же банальное пополнение госбюджета.

– Какое влияние, на ваш взгляд, может оказать декрет в случае его принятия на бизнес-климат в стране?

– Безусловно, самое отрицательное. Во-первых, далеко не у каждого есть такие деньги, причем свободные, не вовлеченные в оборот. Во-вторых, и это самое главное, устанавливается презумпция виновности предпринимателя. То есть, если ты решился заняться бизнесом, то ты уже представляешь опасность для белорусского государства. Создается впечатление, что на словах заботясь о создании привлекательного инвестиционного климата в Беларуси, власти с упорством и последовательностью, достойными лучшего применения, забивают гвоздь за гвоздем в гроб белорусской экономики.