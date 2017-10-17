КС Испании признал незаконным референдум о независимости Каталонии 17.10.2017, 18:05

Плебисцит был проведен на основе каталонского закона, который противоречит конституции Испании.

Конституционный суд Испании во вторник, 17 октября, признал незаконным проведенный 1 октября референдум о независимости Каталонии. Судьи мотивировали свое решение тем, что плебисцит был проведен, опираясь на принятый 6 сентября региональным парламентом "закон о референдуме о самоопределении", который противоречит испанской конституции и поэтому не имеет законной силы, передает “Немецкая волна”.

Ранее конституционный суд временно отменил этот закон до вынесения вердикта по иску центрального правительства в Мадриде. В постановлении суда во вторник говорится, что каталонский закон о референдуме нарушает принцип национального суверенитета и "неразрывного единства испанской нации". Кроме того, суд признал, что заседание каталонского парламента, на котором был принят этот закон, тоже противоречит конституции Испании.

Между тем глава каталонской администрации Карлес Пучдемон не дал прямого ответа на вопрос о том, провозгласил ли он официально независимость Каталонии от Испании. С таким требованием выступило правительство в Мадриде, которое дало региональным властям время на ответ до 10 часов утра 19 октября. Как заявил во вторник представитель региональных властей в Барселоне, Мадрид и 19 октября не получит другого ответа кроме того, который Пучдемон огласил в понедельник. В письме премьер-министру Испании Мариано Рахою Пучдемон лишь предложил Рахою как можно скорее встретиться и установить двухмесячный срок для ведения диалога.