Игорь Криушенко: Перспективы сотрудничества со сборной Беларуси еще не обсуждали 2 17.10.2017, 18:10

ИГОРЬ КРИУШЕНКО

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ЕРЧАК, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал слухи о том, что его контракт будет продлен на два года.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал корреспонденту pressball.by слухи о том, что в ближайшие дни его контракт будет продлен на два года.

- Впервые об этом слышу. Мой контракт со сборной действительно скоро заканчивается, но перспективы дальнейшего сотрудничества мы с руководством федерации еще не обсуждали.