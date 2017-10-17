закрыть
17 октября 2017, вторник, 20:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Игорь Криушенко: Перспективы сотрудничества со сборной Беларуси еще не обсуждали

2
  • 17.10.2017, 18:10
ИГОРЬ КРИУШЕНКО
ФОТО: ЕВГЕНИЙ ЕРЧАК, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал слухи о том, что его контракт будет продлен на два года.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал корреспонденту pressball.by слухи о том, что в ближайшие дни его контракт будет продлен на два года.

- Впервые об этом слышу. Мой контракт со сборной действительно скоро заканчивается, но перспективы дальнейшего сотрудничества мы с руководством федерации еще не обсуждали.


Мнение

Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі
Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч
Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич


Интервью

Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»