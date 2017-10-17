закрыть
17 октября 2017, вторник, 20:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Свобода дорогого стоит

6
  • 17.10.2017, 18:20
  • 2,783

Вместо улучшения бизнес-климата власть предлагает раскошелиться.

Шума на прошлой неделе наделал проект декрета «Об обеспечительном депозите», согласно которому в Беларуси может быть введен особый порядок разбирательства по отдельным экономическим преступлениям и административным нарушениям.

В случае нарушения какой-либо экономической статьи в отношении бизнесмена, защищенного обеспечительным депозитом, уголовное дело или административный процесс либо не будут открываться вообще, либо пройдут по более мягкой процедуре, исключающей задержание и заключение под стражу. Такой депозит будет использоваться для возмещения причиненного нарушением ущерба. Чтобы получить «страховку от тюрьмы», бизнесмену нужно будет заблаговременно положить не менее BYN50 тыс. на счет в «Беларусбанк», пишет belgazeta.by.

«В Беларуси очень сложная система регулирования бизнеса, в т.ч. налогообложения: любой бизнес подвержен риску совершить нарушение и быть привлеченным к ответственности, - пояснил порталу один из экспертов, участвовавших в подготовке декрета. - В результате у нас самый высокий показатель количества заключенных, отбывающих наказание за экономические преступления, - 22% от общего числа, или 8 тыс. человек. Во всей России, где население в 15 раз больше, - 7 тыс.».

Именно поэтому, по мнению эксперта, нужны обеспечительные депозиты - как дополнительная защита предпринимателей от силовиков.

Очередное законодательное ноу-хау вызвало неоднозначную реакцию в бизнес-кругах. В комментарии интернет-изданию «Салiдарнасць» сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов раскритиковал идею чиновников. «Знаете, надо, наверное, определиться: то ли мы развиваем предпринимательство, то ли собираемся людей в тюрьму сажать! Если хотим развивать, то давайте делать так, чтобы 99% бизнесменов об этом вообще не думали, а успешно соблюдали действующее законодательство. В этом направлении ничего не сделано, а мы уже думаем, как бизнес из тюрьмы вытаскивать», - подчеркнул он.


Мнение

Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі
Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч
Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич


Интервью

Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»