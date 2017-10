Какие книги любили читать президенты США? 6 17.10.2017, 18:30

10 любимых книг американских президентов.

Интернет-портал Business Insider назвал любимые книги американских президентов.

Многие президенты США известны как большие почитатели литературы. Например, 39-й президент Джимми Картер читал около 2 тысячи слов в минуту, а библиотека Франклина Рузвельта, 32-го президента, насчитывала более 15 тысяч книг, пишет segodnya.ua. Выбрать любимую книгу – задача не из легких, но десять президентов Америки смогли назвать любимую книгу и даже поделились своими рекомендациями.

Авраам Линкольн, 16-й президент. "Макбет" , Уильям Шекспир

Жажда власти, коварство, предательства и кровавые убийства – в знаменитой трагедии Уильяма Шекспира о короле Макбете. Три загадочных пророчества сбываются, Макбет захватывает трон Шотландии...

Теодор Рузвельт, 26-й президент. "Влияние морской силы на историю 1660-1783", Мэхэн А.Т

Фундаментальный труд знаменитого американского историка контр-адмирала Алфреда Тайера Мэхэна принес автору мировую известность и стал библией для поклонников теории морского могущества.

В своем труде, выпущенном в 1889 г. в США, он первым ввел в научный оборот понятия "господство на море" и "морская мощь", что впоследствии явилось основным фактором ведения морской войны.

Гарри Трумэн, 33-й президент. "Великие мужчины и известные женщины Том 1"

В книге собраны зарисовки о жизни более 200 значимых личностей в мировой истории. Как писал ранее сам Труман, он получил книгу в десятилетнем возрасте в подарок от матери.

По словам президента, книга имела сильное слияние на становление его личности, поскольку в ней собраны вдохновляющие и мотивирующие истории реальных людей.

Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент. "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура", Марк Твен

Эта книга является одним из самых забавных и иронических романов Марка Твена. В ней можно увидеть ироническую фэнтези или сатирическую притчу.

А можно просто получать колоссальное удовольствие от гомерически смешной истории неутомимого молодого американца, мистическим образом занесенного в мир артуровских романов и одержимого идеей "цивилизовать" этот средневековый мир на современный ему лад.

Джон Кеннеди, 35-й президент. "Из России с любовью", Йен Флеминг

Познакомьтесь – Джеймс Бонд. Безупречный, блестяще образованный красавец. Абсолютно безжалостен и смертельно опасен.

Теперь ему предстоит сразиться с достойным и очень опасным противником – советской разведкой. В лице прекрасно подготовленного супершпиона, с отличием окончившего школу КГБ. Правда, положение агента 007 несколько облегчает тот факт, что его противник – женского пола..

Джимми Картер, 39-й президент. "Let us now Praise Famous Men", Джеймс Эйджи, Уокер Эванс

В книге повествуется о ежедневых проблемах фермеров-арендаторов во времена Великой депрессии – мирового экономического кризиса.

За пять лет, проведенных рядом с фермерами, авторы смогли провести колоссальное исследование приспособления рабочих к новым условиям и способы выживания в контексте кризиса.

Рональд Уилсон Рейган, 40-й президент. "Охота за "Красным октябрем", Том Клэнси

Новейшая советская атомная подводная лодка Красный Октябрь под командованием капитана первого ранга Марка Рамиуса направляется к берегам США. Американские военные считают, что субмарина намеревается нанести по их стране ядерный удар, но с ними не согласен аналитик ЦРУ Джек Райан.

Он уверен, что русский капитан решил "выбрать свободу", но у Райана есть только несколько часов, чтобы найти Рамиуса и доказать свою правоту – потому что весь советский флот и военная авиация тоже пытаются обнаружить беглеца….

Джордж Уокер Буш, 41-й президент. "Война и мир", Лев Толстой

Война и мир – книга на все времена. Кажется, что она существовала всегда, настолько знакомым кажется текст, едва мы открываем первые страницы романа, настолько памятны многие его эпизоды: охота и святки, первый бал Наташи Ростовой, лунная ночь в Отрадном, князь Андрей в сражении при Аустерлице...

Сцены "мирной", семейной жизни сменяются картинами, имеющими значение для хода всей мировой истории, но для Толстого они равноценны, связаны в едином потоке времени. Каждый эпизод важен не только для развития сюжета, но и как одно из бесчисленных проявлений жизни, которая насыщена в каждом своем моменте и которую учит любить Толстой.

Билл Клинтон, 42-й президент. "Я знаю, отчего птица поет в клетке", Майа Энджелоу

Книга Я знаю, отчего птица поет в клетке является автобиографической хроникой жизни Энджелоу до 16 лет.

Здесь автор без купюр рассказывает о своих проблемах и радостях, о борьбе с расизмом и травмами. На страницах истории можно отследить превращение из закомплексованного ребенка в сильную женщину и мать, способную побороть предрассудки.

Барак Обама, 44-й президент. "Песнь Соломона", Тони Моррисон

Роман принадлежит к числу наиболее интересных произведений американской прозы 1970-х гг. Центральный конфликт, воплощенный в судьбе главного героя Мейкона Помера, отражает стремление автора понять исторические судьбы негритянской Америки. Мейкон – герой-искатель, которому важно обрести себя как личность, понять и выразить заложенные в нем духовные стремления.