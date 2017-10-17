Какие книги любили читать президенты США?6
- 17.10.2017, 18:30
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10 любимых книг американских президентов.
Интернет-портал Business Insider назвал любимые книги американских президентов.
Многие президенты США известны как большие почитатели литературы. Например, 39-й президент Джимми Картер читал около 2 тысячи слов в минуту, а библиотека Франклина Рузвельта, 32-го президента, насчитывала более 15 тысяч книг, пишет segodnya.ua. Выбрать любимую книгу – задача не из легких, но десять президентов Америки смогли назвать любимую книгу и даже поделились своими рекомендациями.
Авраам Линкольн, 16-й президент. "Макбет" , Уильям Шекспир
Жажда власти, коварство, предательства и кровавые убийства – в знаменитой трагедии Уильяма Шекспира о короле Макбете. Три загадочных пророчества сбываются, Макбет захватывает трон Шотландии...
Теодор Рузвельт, 26-й президент. "Влияние морской силы на историю 1660-1783", Мэхэн А.Т
Фундаментальный труд знаменитого американского историка контр-адмирала Алфреда Тайера Мэхэна принес автору мировую известность и стал библией для поклонников теории морского могущества.
В своем труде, выпущенном в 1889 г. в США, он первым ввел в научный оборот понятия "господство на море" и "морская мощь", что впоследствии явилось основным фактором ведения морской войны.
Гарри Трумэн, 33-й президент. "Великие мужчины и известные женщины Том 1"
В книге собраны зарисовки о жизни более 200 значимых личностей в мировой истории. Как писал ранее сам Труман, он получил книгу в десятилетнем возрасте в подарок от матери.
По словам президента, книга имела сильное слияние на становление его личности, поскольку в ней собраны вдохновляющие и мотивирующие истории реальных людей.
Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент. "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура", Марк Твен
Эта книга является одним из самых забавных и иронических романов Марка Твена. В ней можно увидеть ироническую фэнтези или сатирическую притчу.
А можно просто получать колоссальное удовольствие от гомерически смешной истории неутомимого молодого американца, мистическим образом занесенного в мир артуровских романов и одержимого идеей "цивилизовать" этот средневековый мир на современный ему лад.
Джон Кеннеди, 35-й президент. "Из России с любовью", Йен Флеминг
Познакомьтесь – Джеймс Бонд. Безупречный, блестяще образованный красавец. Абсолютно безжалостен и смертельно опасен.
Теперь ему предстоит сразиться с достойным и очень опасным противником – советской разведкой. В лице прекрасно подготовленного супершпиона, с отличием окончившего школу КГБ. Правда, положение агента 007 несколько облегчает тот факт, что его противник – женского пола..
Джимми Картер, 39-й президент. "Let us now Praise Famous Men", Джеймс Эйджи, Уокер Эванс
В книге повествуется о ежедневых проблемах фермеров-арендаторов во времена Великой депрессии – мирового экономического кризиса.
За пять лет, проведенных рядом с фермерами, авторы смогли провести колоссальное исследование приспособления рабочих к новым условиям и способы выживания в контексте кризиса.
Рональд Уилсон Рейган, 40-й президент. "Охота за "Красным октябрем", Том Клэнси
Новейшая советская атомная подводная лодка Красный Октябрь под командованием капитана первого ранга Марка Рамиуса направляется к берегам США. Американские военные считают, что субмарина намеревается нанести по их стране ядерный удар, но с ними не согласен аналитик ЦРУ Джек Райан.
Он уверен, что русский капитан решил "выбрать свободу", но у Райана есть только несколько часов, чтобы найти Рамиуса и доказать свою правоту – потому что весь советский флот и военная авиация тоже пытаются обнаружить беглеца….
Джордж Уокер Буш, 41-й президент. "Война и мир", Лев Толстой
Война и мир – книга на все времена. Кажется, что она существовала всегда, настолько знакомым кажется текст, едва мы открываем первые страницы романа, настолько памятны многие его эпизоды: охота и святки, первый бал Наташи Ростовой, лунная ночь в Отрадном, князь Андрей в сражении при Аустерлице...
Сцены "мирной", семейной жизни сменяются картинами, имеющими значение для хода всей мировой истории, но для Толстого они равноценны, связаны в едином потоке времени. Каждый эпизод важен не только для развития сюжета, но и как одно из бесчисленных проявлений жизни, которая насыщена в каждом своем моменте и которую учит любить Толстой.
Билл Клинтон, 42-й президент. "Я знаю, отчего птица поет в клетке", Майа Энджелоу
Книга Я знаю, отчего птица поет в клетке является автобиографической хроникой жизни Энджелоу до 16 лет.
Здесь автор без купюр рассказывает о своих проблемах и радостях, о борьбе с расизмом и травмами. На страницах истории можно отследить превращение из закомплексованного ребенка в сильную женщину и мать, способную побороть предрассудки.
Барак Обама, 44-й президент. "Песнь Соломона", Тони Моррисон
Роман принадлежит к числу наиболее интересных произведений американской прозы 1970-х гг. Центральный конфликт, воплощенный в судьбе главного героя Мейкона Помера, отражает стремление автора понять исторические судьбы негритянской Америки. Мейкон – герой-искатель, которому важно обрести себя как личность, понять и выразить заложенные в нем духовные стремления.