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Фотофакт: На гомельском предприятии ввели лимит на курение

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  • 17.10.2017, 18:43
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Теперь сотрудникам предприятия можно курить не более двух раз в день.

На гомельском заводе «Коммунальник» ввели лимит на курение. Теперь сотрудникам предприятия можно курить не более двух раз в день, пишет gomel.today.

Руководство составило график для работников: «курилка» работает с 10.00 до 10.15 и с 15.00 до 15.15. Если кто-нибудь решит нарушить это правило, то его подвергнут дисциплинарному взысканию.

По-видимому, руководители предприятия беспокоятся за здоровье своих сотрудников. В своем обращении они напоминают, что «в табачном дыме содержится более 4 000 химических соединений, из них более 40 особо опасны, так как вызывают рак», и предупреждают, что «примерно 25% регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно по причине курения».


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